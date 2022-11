Křetínský přesune svůj podnik EPC do zahraničí, důvodem je windfall tax

Krátce poté, co poslanci v pátek odsouhlasili podobu daně z mimořádných zisků, oznámila společnost EPH Daniela Křetínského že přesouvá svůj dceřiný podnik EP Commodities do zahraničí. A to právě kvůli windfall tax.