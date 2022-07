Zisk Pražských vodovodů a kanalizací se loni dostal na předcovidové hodnoty

Vyplývá to z údajů ve výroční zprávě společnosti, kde nadpoloviční většinu podniku vlastní Veolia CEE, zbytek pak hlavní město Praha skrze Pražskou vodohospodářskou společnost.

Na vodném se loni vybralo o sedm procent více kvůli nárůstu cen, šlo o více než čtyři miliardy korun. Stočné stouplo také kvůli zvýšeným poplatkům, vybralo se na něm o 6,5 procenta více, tedy 3,6 miliardy korun.

Letos chce firma spolupracovat na přípravě rekonstrukce Staré vodní linky, která by měla začít v příštím roce. „Během roku se očekává návrat k normálnímu životu a opětovnému nastartování cestovního ruchu, co se snad odrazí i ve spotřebě vody v metropoli,“ napsala do dokumentu společnost.

Ztráty vody v síti se zvyšují

Loni se znovu navýšily společnosti ztráty vody v potrubní síti, tentokrát šlo o 1,6 procentního bodu na 14,5 procent. Pokračuje tak i předloňský trend, kdy šlo o navýšení o 0,4 procentního bodu, o rok dříve byla ztrátovost rekordně nízká. V roce 2018 dosahovaly ztráty vody 13,5 procenta a v roce 2015 činily 17,6 procenta. V roce 2000 dokonce ztráty vody v potrubí dosahovaly více než 34 procent.

Firma do potrubní sítě dodala 90,5 milionu kubických metrů vody, což bylo o 0,9 procenta méně než předloni. Průměrná spotřeba se tak sice meziročně zvýšila na 113 litrů, před koronavirovou pandemií však byla ještě o litr vyšší.

„Nižší dodávky vody ovlivnilo omezení turistického ruchu, uzavření nebo omezení provozu hotelů, restaurací, obchodů a provozoven služeb. Byly uzavřeny všechny typy škol, muzea, výstavy, ubytovací zařízení, vysokoškolské koleje a další,“ informuje o důvodech firma.

Velká část mimopražských zaměstnanců pak omezila dojíždění do hlavního města, snížení spotřeby tak bude podle firmy pokračovat.

Loni společnost dokončila rekonstrukci vyrovnávací věže na Děvíně spolu s přilehlou čerpací stanicí, což stálo přes sto milionů korun. „Zařízení z 80. let minulého století bylo zastaralé a vyžadovalo neustálé drobné opravy. Nejlogičtějším krokem tedy byla celková obnova,“ uvádí firma.

Do firmy před několika majetkově vstoupila městská Pražská vodohospodářská společnost (PVS), od níž mají PVK do roku 2028 pronajatou vodohospodářskou síť.