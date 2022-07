Covidu v odpadních vodách je víc než z vrcholů vln, varuje Konvalinka

Konvalinka vyjádřil znepokojení nad současným vývojem pandemie na Facebooku. Napsal, že přesto, že mu v minulosti lidé psali, že zbytečně s covidem straší, nyní v něm současná situace vzbuzuje nervozitu.

Podle Národní referenční laboratoře pro chřipku je 86 procent viru, který koluje v populaci nejnakažlivější variantou Omikron B4/B5. Jeho nakažlivost se blíží spalničkám, podotkl Konvalinka.

„Analýzy mého přítele prof. Jana Bartáčka z VŠCHT ukazují mimořádně strmý nárůst viru v pražských odpadních vodách, přesahující nejvyšší hodnoty z vrcholů epidemie. Tyhle vrcholy v minulosti předcházely zaplněným nemocnicím zhruba o čtyři týdny,“ napsal Konvalinka.

Naději před nejhoršími scénáři vidí v proočkovanosti a promořenosti populace. Jistý si tím však není. „Pokud nejste ještě očkovaní, nebo jste si nezašli pro třetí dávku, prosím, neodkládejte to. Tento virus se nezakecá,“ varoval biochemik.

Virolog Libor Grubhoffer předpovídá, že přijde prudký nárůst denního počtu nově nakažených. „A v září si půjdeme pro čtvrtou dávku, i když mnozí měli jít třeba už teď, pokud by se k té čtvrté dávce dostali,“ řekl Grubhoffer serveru iRozhlas.

Před šířením koronaviru varuje i šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Podle něj je to vzhledem k horkému počasí překvapivé. „Příčina je jednoznačně daná. Je to nová varianta omikronu, která je ještě nakažlivější, než byla ta předchozí. Teď ji vytěsňuje a má velkou schopnost porážet imunitní ochranu, a to jí dává šanci růst v počtu nákaz,“ vysvětlil iDNES.cz Dušek na konci června.

Povinné nošení roušek a respirátorů se podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka neplánuje. „Rouška má smysl i v MHD, má ale smysl jen v době, kdy je to skutečně potřeba. Ale chtěl bych, aby to bylo formou doporučení, ne formou příkazu,“ sdělil Válek minulý týden. Vyloučil také povinné očkování, důrazně ho však doporučuje.