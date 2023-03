Vnitro zřídilo miliony povinných datovek. Stovky tisíc dopisů si nikdo nepřevzal

Největší část nových majitelů datových schránek tvoří podnikající fyzické osoby, tedy živnostníci a OSVČ. „Poslední dopis od státu“, v němž adresátům dorazily přístupové údaje k jejich datové schránce, přišel také všem právnickým osobám.

„Úkol zřídit více než dva miliony datových schránek je úspěšné za námi. Během toho se potvrdilo, že o datovky mají zájem i běžní občané,“ vysvětlil ministr vnitra Vít Rakušan.

Datové schránky mají státu přinést miliardové úspory. Pošta přijde za rok asi o dvě miliardy korun. Ta měla podle Rakušana dost času se na situaci připravit. „Toto je věc, o které už se ví dlouho,“ dodal Rakušan.

Rozesláno mělo být do března. Rakušan vypíchl, že resort stihl rozeslat dopisy o něco dříve. Nedoručených dopisů, které si jejich adresát nevyzvedl, je 300 tisíc. „Čísla nejsou ještě konečná, dělám všechno proto, aby lidé tu informaci dostali. Oslovujeme je znovu,“ vysvětlil Rakušan s tím, že si je jistý, že se číslo ještě sníží.

V prosinci byla zrušena povinnost těm, kdo komunikují se státem identitou občana. Podle Rakušana je to správný krok. „Ukázali jsme jim, že datová schránka je dobrá věc, ale nenutili jsme je k tomu,“ dodal ministr.

Ministr také připomněl veřejný seznam majitelů datových schránek, který vyvolával diskuze. „Tento seznam je zřizován podle zákona z roku 2009. My to zveřejnit musíme, není to dobrovolné. Fyzické osoby mají možnost se ze seznamu vyškrtnout. Pro komunikaci seznam využívají především obce,“ řekl Rakušan s tím, že do datovek přijde návod, jak se ze seznamu vyškrtnout.

„Návod přijde fyzickým osobám, ty mají možnost se ze seznamu vyvázat. O tom, zda by se mohl vyvázat i někdo další, mluvíme s panem ministrem Bartošem,“ dodal ministr.

Pokud si osoba zruší živnost, datová schránka se převede do archivního módu. Trvá to asi tři dny, poté do ní nejde nic doručovat ani z ní odesílat. Uživatel ale má po dobu třech let možnost do ní chodit.