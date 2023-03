Daně 2022: Na nejasné daňové otázky čtenářů odpovídají odborníci

Nejpozdější termín pro odevzdání papírového přiznání za zdaňovací období 2022 připadá letos na pondělí 3. dubna 2023. Tato lhůta se automaticky prodlužuje na druhý květen v případě, že dáte přednost elektronickému podání. Přinášíme odpovědi na otázky, které se v dotazech našich čtenářů nejčastěji opakovaly.

Budu sám podávat daňové přiznání, ale nejsem podnikatel, jen jsem měl kromě hlavního pracovního poměru ještě práci na dohodu. Mám z minulosti datovou schránku, ale moc si s technikou nerozumím. Musím podávat daňové přiznání elektronicky?

Nemusíte. Povinnost má pouze ten, komu byla datová schránka zřízena ze zákona. Máte-li datovou schránku dobrovolně, můžete ji přesto využít v případě, že máte kromě zaměstnáni i jiné příjmy. Prodlouží se vám lhůta do 2. května. Elektronické podání není složité a ušetří vám čas.

Nejsem si jistá, jak vyplnit úvodní stranu formuláře. V roce 2022 jsem do 15. prosince bydlela v Kladně, koncem roku jsem se přestěhovala do Přerova. Kterému finančnímu úřadu mám podávat daňové přiznání?

Budete je podávat v Přerově. Kladenskou adresu do formuláře ani nepíšete, v kolonkách 12 až 18 se uvádí adresa platná v den podání daňového přiznání. Řádky 19 až 22 byste vyplňovala jen tehdy, kdybyste se přestěhovala až počátkem roku 2023.

Když nestihnu podat daňové přiznání do 3. dubna, mohu se ještě rozhodnout pro elektronické odeslání? Mohu to udělat, i když nemám datovou schránku? A musím to finančnímu úřadu hlásit?

Daňové přiznání můžete podat, i když nemáte datovou schránku, na portál mojedane.cz se můžete přihlásit i jinými způsoby, například pomocí bankovní identity či mobilního klíče. V případě elektronického podání je termín do 2. května, finančnímu úřadu nemusíte nic oznamovat.

V lednu 2022 jsem nastoupila na mateřskou a následně navázala rodičovskou. Nemám žádné další příjmy. S otcem dítěte jsme se vzali v půlce července. Za které měsíce si může muž uplatnit slevu na vyživovanou manželku?

Nejdříve za měsíc, ve kterém jste byli od prvního dne manželé, ve vašem případě tedy od srpna. Pozor však! Slevu lze uplatnit jen v případě, že vaše příjmy nepřesáhly částku 68 000 korun za rok. Nejde však jen o ty zdanitelné (ze zaměstnání, z podnikání...), do limitu se počítá i nemocenská (a tudíž i peněžitá pomoc v mateřství) a důchody. Pokud jste nastoupila na mateřskou v lednu, dá se předpokládat, že jste zmíněnou hranici ročních příjmů překročila. Rodičovská, sociální dávky a třeba výživné na děti se naopak do limitu nepočítají, v příštím roce bude moči váš muž slevu využít, tedy pokud si nezačnete přivydělávat.

Není mi jasný vztah zvýhodnění na vyživované dítě a slevy na studenta. Mohu jako rodič využít obojí, když syn studuje na střední škole?

Slevu na vyživované dítě uplatňují rodiče. Podmínkou je, že s dítětem žijí ve společné domácnosti (platí i v případě, že je potomek přes týden v internátu či na koleji) a že je studentem (do 26 let).

Slevu na studenta naopak využívá sám student. A to i v případě, že si vydělává, ať už podniká, nebo je při studiu zaměstnaný. Student si současně uplatní i slevu na poplatníka.

Sleva na vyživované dítě (ta pro rodiče) a sleva na studenta se mohou kombinovat.

Manželka má dceru z prvního vztahu, která žije s námi. Spolu máme ročního syna, žena je s ním na rodičovské. Na syna si uplatňuji zvýhodnění na vyživované dítě. Jak je to s úlevou na dceru? Může ji někdo využít? Manželka nemá kromě rodičovské jiné příjmy. Otec dítěte s ním nežije, já jsem sice ve stejné domácnosti a mám příjmy, ale nejsem rodič...

Jako partner matky dítěte, který s ním žije v jedné domácnosti, si slevu můžete uplatnit i vy. Přesně jak píšete, u manželky by to nemělo smysl a otec dítěte zvýhodnění využít nemůže, protože nežije s dítětem v jedné domácnosti.

Vím, že je možné daňově uplatnit poskytnuté dary. Já nepřispívám žádné nadaci, ale kupuji si charitativní časopis od jedné prodejkyně, a protože si cením její snahy porvat se se životem, dávám jí místo stokoruny pět set korun. Mohu si také ulevit na daních?

Bohužel, v tomto případě to není možné. Daňově lze odečíst dary poskytnuté obcím, krajům, organizačním složkám státu nebo právnickým osobám, například neziskovým organizacím založeným za účelem poskytování pomoci lidem, zvířatům, přírodě, sportu...

Dar lze dát i fyzickým osobám, ale jen když jsou poskytovateli zdravotních služeb, provozují školy a školská zařízení, ta pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata, pro péči o ohrožené druhy živočichů...

Pokud chcete přispět přímo někomu ohroženému, můžete, ale jen na některé zdravotnické a vzdělávací pomůcky, a to nezletilým či těm, kdo dostávají invalidní důchod.

Měl jsem smlouvu se spořením a platby pojistného jsem si odečítal od daňového základu. Dělala to za mne vždy mzdová účetní. Loni jsem se s pojišťovnou rozešel pro nespokojenost při pojistném plnění připojištěného úrazu. Smlouvu jsem vypověděl a založil si novou u konkurenčního ústavu. Platím měsíčně stále stejnou částku, opět jde o smlouvu se spořením. Prý však musím původní úlevy dodanit...

Záleží na tom, jak jste se s původní pojišťovnou vypořádal. Nedodržel jste totiž podmínky pro daňové zvýhodnění: trvání smlouvy alespoň 60 měsíců a do roku, kdy vám bude 60 let. Pokud jste si u ukončené smlouvy nechal poslat peníze na svůj účet a teprve pak jste řešil nové pojištění, budete opravdu muset dodaňovat.

Jedinou cestou, jak se tomu vyhnout, by bylo mít již předem sjednané nové pojištění a odbytné nechat poslat rovnou na novou smlouvu. Mzdové účetní byste pak dodal kopii nové pojistné smlouvy a vše by mohlo pokračovat. Jestliže jste takto nepostupoval, musíte uvést daňové úlevy z posledních deseti let do daňového přiznání jako příjem podle § 10 (budete vyplňovat Přílohu číslo 2).

Chtěl bych si jako odečitatelnou položku uplatnit náklady na vzdělávací kurz tvorby webových stránek, který potřebuji ke své práci. Kurz jsem si platil sám, nešlo o peníze od zaměstnavatele. Je to možné?

Náklady na kurz tohoto typu není možné uvést jako odečitatelnou položku, podobně jako třeba výdaje za jazykové či seberozvojové kurzy. Obecně můžeme říci, že úlevu lze uplatnit u kurzů, které vyžaduje zákon, abyste mohli práci vykonávat, například svářečské zkoušky. V konkrétním případě je vždy dobré obrátit se na daňového poradce.

Odpovídala: Blanka Marková, Ekofi.cz

V roce 2022 jsem byl devět měsíců v Japonsku. Pracoval jsem na dálku pro české firmy, fakturoval jsem v korunách na český účet. V Česku platím zdravotní i sociální pojištění. V Japonsku hradím komerční pojištění, žádné příjmy odtud nemám. Mohu podat standardní daňové přiznání, nebo musím nějak zmiňovat svůj pobyt v zahraničí?

Pro posouzení budeme předpokládat, že jste si po celou dobu pobytu v Japonsku udržoval v České republice stálý byt a byl jste tedy po celý rok 2022 podle zákona o daních z příjmů daňovým rezidentem v ČR.

Daňoví rezidenti ČR mají povinnost v daňovém přiznání uvést své celosvětové příjmy bez ohledu na skutečnost, zda plynou z domova, nebo zahraničí. Veškeré příjmy z podnikání budou tedy vykázány v daňovém přiznání standardně jako příjmy ze samostatné výdělečné činnosti.

V případě, že by byla povinnost příjem zdanit i v zahraničí (ve státě zdroje), pak by daň zaplacená v cizině byla zohledněna v Příloze číslo 3 daňového přiznání v souladu s příslušným ustanovením smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Zároveň bych doporučoval situaci prověřit v Japonsku, zejména s ohledem na vznik stálé provozovny v zemi, na vznik daňové rezidence fyzické osoby v Japonsku a na bilaterální smlouvu o sociálním pojištění mezi ČR a Japonskem.

V létě 2022 jsem strávila osm týdnů v Rakousku, kde jsem pracovala jako recepční. Vydělala jsem si 3 000 eur měsíčně, zaměstnavatel mi říkal, že z takového příjmu se daň neplatí. Je to tak, nebo mám řešit daňové přiznání v Česku?

Předpokládáme opět, že jste byla celý rok 2022 daňovým rezidentem v České republice. V případě, že příjem ze zaměstnání v Rakousku by byl jediným, který jste v roce 2022 měla, povinnost podat daňové přiznání podle zákona o daních z příjmů v České republice mít nebudete. Pokud byste však měla i jiné příjmy, tak již budete muset přiznání podat a uvést v něm veškeré příjmy včetně toho ze závislé činnosti v Rakousku.

Mám živnostenský list, šiji bytové dekorace a často je prodávám na trzích. Loni jsem byla dvakrát i na trhu v Německu, zákazníci mi platili v eurech. Jak mám převést eura na koruny pro daňové účely?

Poplatníci, kteří nevedou účetnictví, mohou k přepočtu cizí měny využít jednotný kurz vyhlašovaný každoročně Generálním finančním ředitelstvím (GFŘ). Pro rok 2022 byl jednotný kurz vyhlášen v pokynu GFŘ - D-60 zveřejněném ve finančním zpravodaji č. 01/2023 dne 5. ledna 2023.

Alternativně lze pro přepočet cizí měny použít kurz České národní banky v souladu s účetními pravidly. U cizích měn neuváděných v kurzovním lístku se použije přepočet přes třetí měnu, kterou si mezi sebou poplatníci dohodnou, případně lze využít služeb znalců se specializací na devizovou problematiku. To platí například pro ruský rubl, u kterého ČNB s platností od 2.3. 2022 pozastavila vyhlašování kurzu v režimu „kurzy devizového trhu“.

Na jaře 2022 jsem investoval 400 000 korun do dluhopisů. Jenže pak jsem se o firmě dozvěděl nepříznivé informace a rozhodl se i za cenu penále peníze vybrat. Zpět jsem v listopadu dostal jen 300 000 korun. Prý i tak musím podávat daňové přiznání. Hrozí mi pokuta, když to neudělám?

Příjem z prodeje dluhopisů musíte uvést do daňového přiznání jako ostatní příjem podle § 10, přestože jste prodával se ztrátou. Příjem a související výdaj (to, zač jste dluhopisy nakoupil) se uvede do Přílohy číslo 2 daňového přiznání.

Co se týče pokuty, pokud jste měl povinnost podat daňové přiznání a neučinil jste tak, pak vás finanční úřad může vyzvat k nápravě. V takovém případě se uplatňuje pokuta za pozdní podání, která se odvíjí od výše celkové daňové povinnosti v přiznání deklarované (pozor, nikoli od výše daňového nedoplatku). Sankce za pozdní podání se počítá jako 0,05% daňové povinnosti za každý den prodlení, ale maximálně může dosáhnout 5% deklarované daňové povinnosti. Pokud daňové přiznání nepodáte vůbec, ačkoli jste tuto povinnost měl, činí pokuta vždy minimálně 500 Kč.

Mám chovatelskou stanici psů, v ní čtyři feny a loni jsem prodala 30 štěňat po 40 000 korunách. Celkem tedy za 1,2 milionu korun. S činností jsem měla náklady 500 000 korun, ke zdanění tedy 700 000 korun. Příjmy přiznávám podle § 10 a vždy jsem vše řádně danila. Kamarádka mi ale říkala, že bych se měla stát plátkyní DPH, protože jsem měla příjmy vyšší než milion. Je to tak?

Zatímco v oblasti daní z příjmů nemusí být nutně vyžadováno, aby tato činnost byla vykonávána v rámci podnikání, v oblasti DPH je to výkon tzv. ekonomické činnosti a dělá to z vás osobu povinnou k dani, která se při dosažení určité výše obratu z této ekonomické činnosti povinně stane plátcem DPH.

Do konce roku 2022 platilo, že pokud váš obrat z ekonomické činnosti překročil za 12 po sobě jdoucích měsíců jeden milion korun, byla jste povinna podat přihlášku k registraci k DPH do 15. dne měsíce následujícího po měsíci překročení obratu. Od 1. ledna 2023 se však plátcem DPH povinně stává pouze podnikatel, který překročí obrat dva miliony korun během jakýchkoli 12 po sobě jdoucích měsíců. Podle přechodných ustanovení novely zákona se ani podnikatelé, jejichž obrat sice překročil původní limit v listopadu nebo v prosinci 2022, ale nepřesáhl dvoumilionovou hranici platnou od roku 2023, nemuseli registrovat jako plátci DPH.

Jsem zaměstnaná a ve volném čase se věnuji tvorbě drátovaných šperků. Většinu jich využiji sama či rozdám jako dárky. Občas však některý prodám na internetovém tržišti. Celkem za 5 000 korun ročně. Je to příjem do 6 000 korun za rok, takže bych jako zaměstnanec neměla mít povinnost podávat daňové přiznání. Četla jsem však, že když něco dělám pravidelně, měla bych mít živnostenský list, podávat daňové přiznání a hlavně platit navíc zdravotní pojištění. Jak to je?

Podle živnostenského zákona je živností soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku. V případě prodeje vlastních výrobků není potřeba živnostenské oprávnění, jestliže je to prodej nesoustavný.

Soustavná činnost je taková, která se pravidelně opakuje, a lze za ni považovat i to, když je člověk zaměstnán a zahajuje podnikání ve svém volném čase s tím, že bude vykonávat tuto činnost dlouhodobě a hodlá z ní dosahovat zisku. V takovém případě je potřeba si vyřídit živnostenský list, a přestože jsou příjmy nižší než 6 000 korun, podat daňové přiznání, kde budou peníze zdaněny jako příjem z podnikání, a podat také přehledy o příjmech a výdajích na okresní správu sociálního zabezpečení a příslušnou zdravotní pojišťovnu.

Jste-li zaměstnána, bude vaše podnikání považováno za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti a budete povinna platit pojistné na sociální zabezpečení pouze tehdy, pokud by příjem ze samostatné výdělečné činnosti dosáhl v roce 2022 částky 93 387 korun (v roce 2023 to bude 96 777 korun). Zdravotní pojištění platit musíte i jako OSVČ vykonávající činnost vedlejší, ale nevztahuje se na vás povinnost odvádět je z minimálního vyměřovacího základu, ale pouze z toho vypočteného podle vašeho skutečného výdělku. Zároveň nemáte povinnost platit zálohy na zdravotní pojištění a pojistné se hradí jednorázově za celý kalendářní rok.

V roce 2021 jsem si koupila garsonku. Pak jsem se seznámila s mužem, který měl také garsonku, po nějakém čase jsme se rozhodli naše byty prodat a pořídit si větší společný. Já jsem utržila 3 500 000 korun. Plynou mi z prodeje nějaké daňové povinnosti, když peníze investuji do nového bydlení?

Pokud jste vlastníkem nemovitosti a měla jste v ní bydliště alespoň dva roky bezprostředně před prodejem, pak je váš příjem od daně z příjmů osvobozen. Daň neplatíte ani tehdy, pokud jste v nemovitosti bydlela kratší dobu než dva roky před prodejem, ale příjem použijete k řešení vlastní bytové situace, například na koupi a rekonstrukci nového bydlení.

Podmínkou však je, že svůj záměr oznámíte správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání za rok, v němž k obdržení příjmů došlo. Příjem z prodané nemovitosti musíte investovat do bytové potřeby nejpozději do jednoho roku následujícího po tom, v němž jste obdržela peníze z prodeje. Pokud je příjem z prodeje větší, než kolik investujete do nového bydlení, je od daně osvobozena pouze ta část, kterou jste využili na uspokojení bytové potřeby. Zbytek po odpočtu souvisejících výdajů podléhá zdanění sazbami 15 %, popřípadě 23 %.

Zdědila jsem po otci filatelistickou sbírku. Znalec odhadl její hodnotu na 800 000 korun. Já ke známkám nemám vztah, a tak jsem kolekci za uvedenou cenu prodala. Musím příjem přiznávat, a pokud ano, jak?

Příjem z prodeje osobního majetku, tedy i sbírky známek, je osvobozen od daně z příjmů a nebudete ho uvádět do daňového přiznání.

Nerozumím hranici 30 000 korun u ostatních příjmů. Mám příjmy zhruba 25 000 korun ročně za pomoc sousedům (něco jako hodinový manžel, jen několikrát do roka). Prý i tak bych měl podávat daňové přiznání.

Důležité je správně posoudit, zda jde o příležitostnou činnost, nebo už podnikání, které je definované zákonem jako soustavná a samostatná činnost prováděná na vlastní jméno, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku.

Pokud je činnost náhodná, nahodilá nebo příležitostná, je příjem z ní do 30 tisíc korun ročně od daně osvobozen. Když je ale vykonávána s vidinou, že se bude, byť jen jednou za rok, opakovat a jejím účelem je dosahovat zisku, je to již podnikání. V druhém případě pak vzniká nejen povinnost podat daňové přiznání a příjmy v něm adekvátně zdanit, ale je také nutné podat přehledy o příjmech a výdajích pro účely sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění a uhradit související pojistné.

Odpovídala: Gabriela Ivanco, Mazars