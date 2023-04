Přiznání mají podat online. Datovkáři ale možná dostanou výjimku i na papír

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Pondělí bylo posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání v listinné podobě. Na to elektronické je čas až do 2. května. Na výběr v tomto ohledu nemají majitelé datových schránek, ti totiž mají povinnost podat přiznání elektronicky. To platí i pro všechny živnostníky, kterým vnitro schránku zřídilo povinně. Vláda teď ale řeší, zda by k nim neměla zvolit „vstřícnější přístup“.