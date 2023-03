Nemám počítač, ztratil jsem přístupové údaje. Dotazy kolem datových schránek

Do konce března mají být ze zákona zřízeny datové schránky všem živnostníkům a nepodnikajícím právnickým osobám.

„Od začátku roku bylo k 13. březnu 2023 zřízeno 2 014 499 datových schránek ze zákona. V tuto chvíli můžeme potvrdit, že do 31. březnu 2023 budou datové schránky zřízeny všem dotčeným subjektům,“ říká Ondřej Krátoška z odboru tisku a PR Ministerstva vnitra ČR.

Nevíte si rady? Telefonní číslo Infolinky datových schránek je 954 200 200.

Funguje v pracovních dnech v době od 8:00 do 18:00 hod. Na webu Datové schránky (mojedatovaschranka.cz) najdete i formulář pro písemné dotazy, rady pro nováčky, návody a nejčastější otázky a odpovědi.

Slyšel jsem, že budou datové schránky pro řadu lidí povinné, nedošlo mi, že se to bude týkat i mně. Jsem předsedou místní organizace Svazu holubářů, ale nemám počítač a v svých 93 letech si jej už nebudu pořizovat. Můžu datovou schránku zrušit?

Datovou schránku, kterou máte zřízenu zákonem, zrušit nelze. Respektive musíte ji mít až do doby zániku právnické osoby. Přístup do datové schránky právnické osoby ztratíte okamžikem, kdy přestanete působit v jejích statutárních orgánech.

Do datové schránky se ale můžete přihlásit i z mobilního telefonu. Nebo se domluvit s někým, kdo má počítač, popřípadě zajít do internetové kavárny či do knihovny, kde mají počítač s internetem. Další možností je, pověřit jiného uživatele k přístupu do datové schránky a udělit mu vybrané oprávnění, například na čtení či posílání zpráv.

Mám přerušenou živnost, proč mi byla zřízena datová schránka? A co můžu udělat, abych ji zrušila?

Zákon stanoví, že resort vnitra zřídí datovou schránku automaticky všem živnostníkům, kteří mají IČO, tedy i těm s pozastavenou živností. Důvodem pro znepřístupnění datové schránky je pouze ukončení podnikání.

Pokud živnost zrušíte, živnostenský úřad vyznačí do zákonem stanovené evidence u příslušné agendy její ukončení. Datová schránka se pak následně trvale automaticky znepřístupní, tzn. nebude možné do ní žádné dokumenty přijímat ani z ní odesílat. K vlastnímu zrušení datové schránky pak dojde uplynutím tří let od jejího znepřístupnění.

Věděl jsem, že mi stát zřídili datovou schránku, vůbec jsem ale netušil, že už mi do ní něco přišlo. Očekával bych nějakou notifikaci.

Notifikaci si musíte nastavit sám. Je to velmi jednoduché, po přihlášení do datové schránky přejděte na Nastavení > Notifikace. Jen pozor, notifikace prostřednictvím SMS je zpoplatněna.

Využít ale například můžete i aplikaci Mobilní klíč, která slouží pro přihlášení k datovce, ta také upozorňuje na každou nově příchozí datovou zprávu. Jste tak informováni o nové příchozí zprávě, a to nonstop a po celém světě. Stejně jako přistupujete ke svému bankovnímu účtu (přes internetbanking nebo mobilní aplikaci), můžete si datovou zprávu vyzvednout kdekoliv, aniž by marně uplynula lhůta pro fikci doručení. Nezmeškáte tak žádné důležité rozhodnutí či jednání.

Datová schránka mi byla zřízena ze zákona, můžu z ní poslat třeba i fakturu svému zákazníkovi?

Pokud jste na tom se svým zákazníkem domluven, zaslání faktury nic nebrání. Jen je třeba si uvědomit, že používání datové schránky je bezplatné, pouze pokud posíláte datovou zprávu na úřad.

Jestliže pošlete datovkou například onu fakturu, jedná se o tzv. poštovní datovou zprávu, která je zpoplatněna. Cena za jednu zprávu je 10 korun.

Nechci pořád měnit heslo pro přihlašování k datové schránce. Lze to změnit?

Abyste nemuseli heslo v pravidelných intervalech měnit, je možné nastavit jeho neomezenou platnost. Jen pozor, logicky se tím sníží zabezpečení datové schránky. Změnu provedete tak, že po přihlášení do datové schránky přejdete na Nastavení > Možnosti přihlášení > Platnost hesla. Zatrhněte položku Nastavit neomezenou platnost hesla a uložte.

Můžete také přejít na bezpečnější způsob přihlašování. Záleží na tom, co vám více vyhovuje – Identita občana, Bankovní identita, certifikát. Pokud jste zvyklí z banky na bankovní klíč, pak pro vás bude pohodlné používat Mobilní klíč eGovernmentu.

Zapomněl jsem přihlašovací údaje ke své datovce. Co teď?

Situace má dvě možná řešení. Do datové schránky se můžete přihlásit pomocí identity občana, stačí, že máte e-občanku, bankovní identitu, ( přihlašujete se stejně jako do svého internetového bankovnictví), mobilní klíč apod.

Pokud vám tato varianta nevyhovuje, zajděte na kontaktní místo Czech POINT a požádejte o zneplatnění původních přístupových údajů a vystavení nových, nejlépe pak formou virtuální obálky na e-mail. Služba je zdarma.