Bič na rozpočtovou kázeň. Z přebytků chce vláda splácet státní dluh

12:03 , aktualizováno 12:03

Případný přebytek státního rozpočtu by se měl do budoucna využít pouze na snížení státního dluhu. Poslanci by tak ztratili možnost použít peníze k jiným účelům. Počítá s tím novela zákona o rozpočtových pravidlech, kterou schválila vláda. Návrh, který nyní zamíří k projednání do Sněmovny, počítá se změnami od 1. ledna 2021.