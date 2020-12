Na pobočky bank se o svátcích nedostanete, na Silvestra jen dopoledne

Všechny pobočky Komerční banky, ČSOB i Raiffeisenbank budou ve dnech 24. až 26. prosince zavřené. Mezi svátky budou v provozu ve standardních hodinách s výjimkou dne 31. prosince 2020, kdy bude zkrácena otevírací doba do 13:00 hodin bez polední přestávky.

Česká spořitelna bude mít 31. prosince všechny pobočky otevřeny do 12 hodin. Stejně tak Moneta Money Bank, výjimku tvoří na Silvestra obchodní místo Jablonec nad Nisou- OC Central, které bude otevřeno do 13 hodin a pobočky Hradec Králové - OC Futurum, Kladno - Kaufland a Praha - Černý Most a ve Veselí nad Moravou, které budou na Silvestra celý den uzavřeny.

Pobočky UniCredit Bank a UniCredit Bank Expres budou mezi 24. a 26. prosincem uzavřeny. V pracovních dnech 27. a 28. prosince budou pobočky otevřeny bez omezení. V sobotu 29. prosince a v neděli 30. prosince 2020 bude pro klienty k dispozici pobočka v Praze v OC Atrium Flora, která bude otevřena od 8:30 do 20:00. V pondělí 31. prosince budou otevřeny od 9:00 do 13:00.

Pokud budou klienti potřebovat ke konci roku poslat platby a chtějí mít jistotu, že do jiné banky v Česku dojdou ještě v roce 2020, musí je například v ČSOB zadat v pobočce nejpozději 31. prosince do 13:00, elektronicky 31. prosince do 14:00. Platby v rámci ČSOB lze elektronicky zadávat 31. prosince až do 22:00.