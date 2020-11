Covid srazil zisky bank v Česku na polovinu. Výsledky neodráží druhou vlnu

Čtyři největší banky – ČSOB, Komerční banka, Česká spořitelna a UniCredit Bank, oproti třetímu čtvrtletí v minulém roce vydělaly o 21,5 miliardy korun méně. Vyplývá to z výsledků bank.

Do výsledků se zatím plně nepromítla takzvaná druhá vlna pandemie, která začala v září. Od počátku první vlny si finanční domy vytvářejí finanční polštář, aby bez problémů zvládly krizi. To se však promítá do horších výsledků.

„Zisk bank klesl pod vlivem pandemie. S ohledem na zhoršený makroekonomický výhled přistoupily peněžní ústavy k masivní tvorbě rezerv, což se promítá do slabšího profitu. Česká národní banka snížila úroky a finanční domy tak nyní generují nižší reinvestiční výnosy z úložek u centrální banky,“ řekl analytik společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler.

Špatných úvěrů je málo

Přesto však podle něj výsledky za třetí čtvrtletí nabízí určitý optimismus. Stále roste poptávka po hypotékách a tvorba rezerv byla výrazně nižší než během druhého čtvrtletí, ve kterém nastal nejprudší propad ekonomiky.

Velká část těchto rezerv souvisí se slabším ekonomickým výhledem, samotný podíl problémových úvěrů ale zůstává nízký. Finanční domy tak mohou v následujících čtvrtletích rezervy opět rozpouštět s tím, jak se hospodářství opět vrátí k růstu, dodal Pfeiler.

České spořitelně klesl za tři čtvrtletí čistý zisk meziročně o 38,9 procenta na 7,9 miliardy korun, ČSOB o 53 procent na 6,3 miliardy korun, Komerční bance o 45 procent na 6,1 miliardy korun a UniCredit Bank v ČR a na Slovensku o 45 procent na 4,2 miliardy korun.