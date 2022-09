Nedostatek plynu kvůli poškození Nord Streamu nehrozí, shodují se analytici

„Do ČR nyní putuje naprostá většina plynu z Norska a také formou LNG z terminálů v Belgii a Nizozemsku,“ řekl analytik XTB Petr Lajsek. Z Ruska do EU nadále malé množství plynu proudí, ale do ČR již proudí molekuly výhradně odjinud než z Ruska, doplnil analytik portálu Capitalinked.com Radim Dohnal.

„Oběma poškozenými potrubími sice žádný plyn nyní neteče, ale obchodníci s plynem se obávají, že možná sabotáž je projevem dalšího zvýšení napětí mezi EU, potažmo Západem, a Ruskem. A že Kreml tedy v dohledné době dost možná zavře kohoutky také u dalších potrubí, jimiž dosud plyn do EU teče,“ upozornil analytik Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Podle Lajska byl plynovod Nord Stream 2 sice dokončen, nedostal však certifikaci pro uvedení do provozu po ruském vpádu na Ukrajinu. „Nord Stream 1 byl jedním z nejdůležitějších přepravních uzlů pro ruský plyn do Evropy, od konce srpna je mimo provoz však i tento plynovod. Původně měl být uzavřen kvůli plánované opravě, Rusko pak následně oznámilo, že opravy zaberou delší dobu a plynovod je do odvolání uzavřen,“ dodal.

Od konce srpna tak do Evropy podle něj neproudí skrze toto potrubí žádný plyn. „Ruský plyn nyní do Evropy proudí přes plynovod Turk Stream (přes Turecko na Balkán) a také přes plynovody procházející Ukrajinou (tento plyn se dostává hlavně na Slovensko, do Rakouska a Itálie). Zavření kohoutků u těchto plynovodů by pak představovalo pro Evropu velký problém,“ řekl analytik.

Cena evropského zemního plynu od pondělí výrazně vzrostla v návaznosti na útoky na plynovody Nord Stream - z pondělních 169 eur za MWh vystřelila až na 208 eur za MWh, uvedl dále Lajsek. Nad úrovní 200 eur za MWh se podle něj udržuje i dnes. „Dopad na velkoobchodní ceny výbuchy mít budou. U maloobchodních zde cena vyskočila z úrovně pod cenovým stropem nad něj. Takže dopad na domácnosti bude marginální, na státní rozpočet podstatný,“ řekl Dohnal.