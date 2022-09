V pondělí otřásly Nord Streamy výbuchy. Úniky tvoří kilometrové bubliny

Poslední informace v souvislosti s únikem zemního plynu ve švédských a dánských vodách ukazují, že poškození plynovodů Nord Stream 1 a 2 je velké. Dánské armádní složky v úterý zveřejnily i videozáznam, ze kterého je únik zemního plynu v Baltském moři patrný. Poškození v některých částech má dosahovat dokonce i průměru jednoho kilometru, píše agentura Reuters. Opravy mohou trvat týdny.

Příčiny problému se odborníkům ještě nepodařilo osvětit. Evropské země však plánují celý incident dostatečně vyšetřit. Ve hře je totiž podle jedné z teorií i možná sabotáž.

Únik plynu může být nebezpečný pro námořní dopravu. Už v pondělí dánské úřady lodě varovaly, aby se držely asi pět námořních mil (asi 9,3 kilometru) od místa poškození.

Nord Stream 1 byl po mnoho let klíčovým potrubím pro dodávky ruského plynu do Evropy. Kvůli ruské válce na Ukrajině se ale poměry mezi oběma celky změnily a Gazprom začal dodávky plynu do Evropy od června postupně snižovat.

Plynovod Nord Stream 2 se pak podařilo dokončit v loňském roce. Kvůli geopolitickému napětí se ale ještě nikdy nedostal do plnohodnotného provozu.