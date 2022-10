Evropa může mít dvakrát více plynu od Kaspického moře, vázne infrastruktura

Kapacita potrubí přivádějícího plyn od Kaspického moře do Evropy by se mohla zdvojnásobit. Ázerbájdžán to v sobotu začal konzultovat s partnery. Bulharsko, Rumunsko, Maďarska a Slovensko již nabídly svou infrastrukturu.