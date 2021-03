Komunikace s úřady online? Češi preferují osobní kontakt

Aktuální data Českého statistického úřadu (ČSÚ) ukazují, že Češi na webu rozhodně stále častěji vyhledávají informace ve vztahu k úřadům, a to například o tom, jaké jsou úřední hodiny nebo kdy a kam se podává daňové přiznání. Takové údaje loni hledalo téměř 40 procent Čechů starších 16 let. To je asi o 10 procentních bodů více než před pěti lety a dvakrát více než před 10 lety.

Někdy to ale vyhledáváním informací končí. Jen 19 procent Čechů si loni stáhlo formulář z webových stránek úřadu, vyplnili jej ale ručně. Formulář online vyplnilo 15 procent českých občanů. Podle ČSÚ to s největší pravděpodobností souvisí se stávajícími podmínkami pro elektronickou komunikaci s úřady, někdy je totiž nutné disponovat třeba elektronickým podpisem. I tak se počet odeslaných online formulářů postupem časů zvedá, například v roce 2010 vyplnilo a odeslalo formulář přes internet pouhých pět procent jedinců.

Podíl osob 16+ využívající v Česku internet při jednání s úřady k danému účelu

Počet elektronicky odeslaných formulářů bude pravděpodobně narůstat. Zlepšení by mohl přinést systém MOJE daně.

Češi preferují osobní kontakt

Necelá polovina oslovených, kteří používají internet a potřebovala vyplnit formulář, uvedla, že preferuje osobní kontakt. Dalších 18 procent online formulář nevyplnilo, jelikož jej za něj vyplnil někdo jiný, například příbuzný. Jako třetí nejčastější důvod Češi uváděli, že tiskopis nebyl dostupný online. Jak ukazují data ČSÚ, lidé sice internet používají, ale i tak někdy jim chybí potřebné znalosti k vyplnění.



Češi potřebovali v posledních 12 měsících vyplnit formulář, ale: Preferují osobní kontakt na úřadě 45,4 % Formulář za něj vyplnil někdo jiný 17,7 % Chyběli mu/jí potřebné znalosti 9,1 % Neměl/a elektronický podpis, který byl potřeba 10,3 % Formulář nebyl dostupný online 15 %

Měl/a obavy o ochranu osobních údajů 3,1 % Měl/a jiný důvod k nevyplnění 8,2 % Zdroj: ČSÚ

Držíme průměr

Co se týče komunikace s veřejnou správou, Česká republika se v posledních letech pohybuje okolo průměru všech členů Evropské unie. V roce 2020 s úřady či dalšími veřejnými institucemi v Česku elektronicky komunikovalo 56,7 procent občanů ve věku 16-74 let.



Průměr všech zemí Evropské unie byl o něco málo nižší, a to 56,4 procent. V čele žebříčku stojí Dánsko, Finsko a Nizozemsko. Naopak nejhůře je na tom Rumunsko, Bulharsko a Chorvatsko. Pokud jde o vyhledávání informací na stránkách úřadů, Češi se drží mírně nad průměrem. Zaostávají ale ve stahování formulářů a také v jejich elektronickém odesílání.