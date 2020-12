Úřady kvůli epidemii omezily otevírací dobu, lidé hodiny mrznou ve frontách

Registry vozidel či řidičů totiž kvůli koronaviru omezily otevírací dobu pro příchozí zájemce na pouhé dva dny v týdnu. Otevřeno mají v pondělí dopoledne a ve středu odpoledne. Nápor lidí, kteří si před koncem roku ještě potřebují obnovit řidičský průkaz či registrovat vozidlo, tak nemají šanci odbavit.

„Během 3,5 hodin čekání jsem si stihl zajít na toaletu, zeptat se paní koordinátorky, kde mají v okolí dobré kafe (v cukrárně, kde měli i výborný větrník), nakoupit v supermarketu a v autě poslechnout tři podcasty,“ líčil na Twitteru zkušenost z pobytu na registru vozidel na Praze 6 jeden z návštěvníků.



Pražský magistrát sice využil výjimku a rozšířil otevírací dobu registrů řidičů a vozidel i na ostatní pracovní dny, tyto hodiny však mohou využít pouze lidé, kteří se na přesný termín předem zaregistrují. To je však podle zkušeností zájemců téměř nemožné. „Zkoušel jsem se dostat do online objednávky snad všude poblíž,“ líčil neúspěch jeden z návštěvníků.

Řidičský průkaz si musí do konce roku obnovit ještě statisíce řidičů. „K 1. prosinci to bylo 300 tisíc motoristů. Tradičně nejvíce motoristé z Prahy a Středočeského kraje, dohromady tvoří přibližně čtvrtinu z celkového počtu,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Mimořádná situace s koronavirem sice aktuálně umožňuje jízdu i s propadlým řidičským průkazem, to však pouze na území Česka a navíc jen do konce nouzového stavu. Ten bude v platnosti minimálně do 23. prosince.



Jeho další prodloužení je však ve hvězdách, při posledním hlasování uspěl návrh KSČM na prodloužení o tři týdny. Strana však dodala, že to nejspíš bude poslední prodloužení, které podpoří. Vládní koalice ANO s ČSSD bez komunistů nemá pro další prodloužení nouzového stavu podporu.

Lidé tak raději na nic nečekali a vyrazili na úřady. Pražský magistrát na dotaz iDNES.cz uvedl, že má ohledně front poměrně svázané ruce. „Fronty se v agendách řidičů tvoří zejména kvůli nastaveným vládním opatřením omezujícím úřední dobu,“ potvrdil mluvčí magistrátu Vít Hoffman.

Pro zájemce o obnovení řidičského průkazu má však Praha řešení. „Průkaz již není nutné vyřizovat v místě trvalého pobytu. Je o něj možno žádat na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností, a tak není nutné využívat nejvíce zatížený registr řidičů v Praze a je možno využít zhruba 250 dalších v rámci Česka,“ doplnil Hoffman.

Zájemcům z Prahy doporučil například pracoviště registru řidičů v Černošicích, které je od toho pražského vzdáleno zhruba 2 kilometry.

Fronty se nevyhnuly ani pobočkám pošty

Fronty se několik dní před Vánocemi tradičně tvoří i před některými pobočkami České pošty. Kvůli dodržování protiepidemických opatření, zejména dvoumetrovým rozestupům a zkrácené otevírací době, jsou však místy mnohem delší, než je obvyklé.

Například na pražském Břevnově se ve středu před vchodem do místní pobočky České pošty tvořila dlouhá fronta už od rána. Kolem 11. hodiny pak fronta dosahovala téměř za roh další ulice. Lidé, kteří si chtěli vyzvednout balík či důchod, tak ve frontě strávili přibližně 40 minut.

Před poštou na Břevnově se tvoří dlouhé fronty. (16. prosince 2020)

„To je strašný, jsem po operaci a musím tady stát na mrazu,“ stěžoval si například jeden ze seniorů ostatním spolustojícím ve frontě.



Minulý týden musela konflikt ve frontě u pošty v Břevnovské ulici dokonce řešit městská policie. „Pobočka se pro veřejnost uzavřela podle standardní provozní doby v 16 hodin. Na některé čekající se již nedostalo, což vedlo k incidentu, který na místě museli řešit strážníci,“ uvedla městská část Praha 6 na Facebooku s tím, že za omezením otevírací doby stojí vládní nařízení.

Česká pošta reaguje na nápor mimořádným prodloužením výdejny balíků. „Fronty se mohou tvořit v souvislosti s hygienickými opatřeními. V současné době mimořádně během sobot otevíráme Balíkovny na 367 největších poštách v zemi,“ uvedl pro iDNES.cz k situaci mluvčí České pošty Matyáš Vitík.