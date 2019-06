Místo na úřad k počítači. Digitalizace státní správy se rozjíždí

Jejím středobodem má být necelý rok fungující Portál občana. Ten by se po nesmělém spuštění, kdy fungoval převážně jako rozcestník pro náhledy do různých katastrů nebo rejstříků, měl už během letošního roku proměňovat ve web, který nahradí návštěvu úřadů.

Nově tak v něm funguje třeba možnost založit živnost, příští rok má být spuštěn projekt Moje daně, který umožní snáz než doposud podat daňové přiznání. A do konce svého funkčního období v roce 2021 chce vláda stihnout i online vyřízení stavebního povolení.

„V ideálním případě by opravdu vše mělo jít z domova. Jednoduše si vezmete elektronický občanský průkaz, přihlásíte se do Portálu občana, ten vás ověří, a pak už si budete moci zařídit, co potřebujete,“ říká náměstek ministra vnitra pro informační a komunikační technologie Jaroslav Strouhal. A ministři, kteří mají jednotlivé úkoly na starosti, mu přitakávají.

„Ten, kdo se rozhodne řešit své daně z domova či kanceláře, už nebude mít žádný důvod chodit na finanční úřad,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

„V ohledu zahájení podnikání se úspěšně řadíme mezi vyspělé zahraniční ekonomiky,“ pochvaluje si zase ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Ne všichni však sdílejí vládní optimismus. Třeba specialista na digitalizaci u opozičních Pirátů Ondřej Profant tvrdí, že Portál občana je sice dobrý krok, ale naráží zatím na nedodělky.



Stále to půjde i „postaru“

K tomu, aby mohli lidé plně využít všech možností Portálu občana, musí mít elektronický občanský průkaz a projít si poměrně dlouhým kolečkem registrací.

„U některých funkcí narazíte na to, že třeba vyplníte žádost online, ale na konci ji stejně musíte poslat poštou. V běžných komerčních službách, jako jsou e-shopy, se s takovými zádrhely nesetkáte, je to mnohem uživatelsky přívětivější,“ upozorňuje Profant.

„Na zjednodušeních pracujeme, chceme třeba, aby občan nemusel opakovaně vyplňovat formuláře. Ale otázku sdílení dat mezi systémy veřejné správy, z nichž některé jsou už hodně zastaralé, samozřejmě nelze vyřešit ihned,“ argumentuje Strouhal.



Portál občana už teď nabízí šest desítek služeb, jednou z nejnovějších je systém notifikací, který dá lidem vědět, že se blíží konec platnosti občanského průkazu, řidičáku nebo třeba technické kontroly vozidla. Řidičů se má týkat i další novinka: seznam přestupků.

Zatím nejdál od spuštění je možnost vyřídit stavební povolení online, k tomu je totiž potřeba nejdřív připravit a schválit novelu stavebního zákona.

„Předpokládáme, že podat žádost a vyřídit stavební povolení online bude možné právě od začátku účinnosti tohoto zákona. Naší snahou je, aby platil od roku 2021,“ říká Vilém Frček z ministerstva pro místní rozvoj.

Lidé, kteří nebudou chtít vyřizovat jednotlivé doklady nebo formuláře online, však ale samozřejmě budou mít nadále možnost vše zařídit i klasicky na úřadě. I zde by ale měla odpadnout nutnost obíhat mnohdy několik úřadů najednou, nově postačí navštívit Českou poštu.

„Cílem je, aby to, co bylo v online, bylo i na kontaktních místech, tedy i na Czech Pointech. Chceme využít husté sítě České pošty,“ řekl už dříve vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla.