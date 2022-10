Lidé vhazují do kontejnerů méně textilu. Důvodem je i válka na Ukrajině

„Oblečení v našich kontejnerech ubylo. Pokud srovnám období na začátku války na Ukrajině a nyní, je ho zhruba o dvacet procent méně,“ říká Pavel Hendrichovský, předseda sociálního družstva Diakonie Broumov.

Právě válka na Ukrajině je podle něj jeden z důvodů aktuálního úbytku, řada institucí totiž pořádala sbírky a materiální pomoc poskytovala přímo potřebným. Druhým důvodem je pak aktuální ekonomická situace. „Lidé nakupují méně, nezaplňují se jim skříně, a proto nemají potřebu šatník třídit a textil vhazovat do kontejnerů,“ doplňuje Hendrichovský.

Úbytek textilu vnímá i projekt KlokTex, který má v České republice více než tisícovku kontejnerů. „Určitý pokles jsme zaznamenali již v době úplného začátku pandemie covidu 19. Nikdo z nás nevěděl o této situaci a dopady s ní spojené takřka nic,“ říká Nicole Nouir Křížková, ředitelka projektu KlokTex.

Jak dodává, dalším pomyslným „zpomalením“ celého projektu byla právě válka na Ukrajině. „Veškerá materiální podpora směřovala právě tam,“ říká.

„Aktuálně se bohužel taktéž potýkáme s dopadem energetické krize, kdy občané začínají šetřit a vše se ve velkém projevuje právě i ve sběru textilu. I přes vysoké navýšení našich charitativních kontejnerů v posledních letech nejsme na stejném množství sebraného textilu jako před pandemií, i když by to mělo být právě naopak,“ dodává Nicole Nouir Křížková.

Méně materiálů, méně zaměstnanců

Úbytek textilu v kontejnerech může mít více dopadů. Například v broumovské diakonii museli snížit počet lidí, kterým dávají práci. „Na provoze v Broumově jsme propustili asi deset lidí,“ říká Hendrichovský.

Jde jak o zaměstnance, tak o klienty. „To jsou lidé, kteří žijí u nás na ubytovně. Skončili například bez střechy nad hlavou nebo se dostali do jiné tíživé situace. Na ubytovně mohou zůstat, ale už je nemůžeme zaměstnávat. Takže jsme požádali stát o příspěvek na ubytování, živobytí a tak dále,“ doplňuje šéf diakonie.

Právě mzdové náklady – přestože klienti většinou pracují za minimální mzdu – jsou podle něj významnou položkou v jejich rozpočtu. „Minimální mzda je z našeho pohledu strašně vysoká. Zaměstnání dvaceti klientů pro nás představuje měsíční náklady ve výši zhruba 460 tisíc korun,“ poznamenává Pavel Hendrichovský.

Pokud se situace nezlepší, budou nejspíš snižovat počet zaměstnanců dále. „Pokud nemáme materiál, nemůžeme zaměstnávat ani lidi, což nás velice mrzí,“ uvádí Hendrichovký.

Armáda spásy z ekonomických důvodů zase upouští od svých vlastních kontejnerů, projekt zvaný ReShare končí po devíti letech. „Logistika, která je s tím spojená a souvisí s obsluhou kontejnerů, se natolik prodražila, že se nám to už nevyplatilo,“ zmiňuje Tomáš Surovka, oblastní ředitel Armády spásy.

Kontejnery Armády spásy v Moravskoslezském kraji odkoupila společnost Dimatex CS. „Jelikož neustále navyšujeme počet sběrných kontejnerů, úbytek textilu nepociťujeme,“ zmiňuje Jana Procházková Dvořáčková ze společnosti Dimatex CS.

Po oblečení stoupá poptávka

Úbytek textilu v kontejnerech však pociťuje společnost Potex, která v Čechách spravuje více než 600 kontejnerů. „Ve srovnání s dobou před covidem toho v kontejnerech máme zhruba o dvacet až třicet procent méně,“ říká Lenka Harcubová, jednatelka společnosti.

Po oblečení je podle ní přitom aktuálně vyšší poptávka. „Souvisí to nejen s válkou na Ukrajině, ale i se současnou ekonomickou situací. Jenom za září jsme Oděvní bance darovali jednu a tři čtvrtě tuny vytříděného oblečení. A stejně by to chtělo ještě víc,“ uvádí Harcubová.

Oděvní banka se otevřela v polovině září v pražské v Troji. Za pár týdnů od zahájení provozu stihla rozdistribuovat přes dvě tuny oblečení. O oblečení je podle ředitelky Klubu svobodných matek, která tento projekt organizuje, enormní zájem.

Jaké oblečení darovat a na co dávat pozor? Do kontejnerů patří pánské, dámské i dětské oblečení, případně oděvní doplňky, vše by mělo být v dobrém stavu.

Je možné darovat i jiný textil, jako jsou například lůžkoviny a ubrusy.

Využití najde také obuv, je však nutné obě boty pevně svázat k sobě, případně zabalit do igelitové tašky.

Kabelky a batohy by měly nepoškozené a s funkčním zipem.

Do kontejneru nepatří věci, které jsou mokré, plesnivé nebo zapáchající. Takové oblečení pak může kontaminovat ostatní kusy.

„Aktuálně jsme schopni pokrýt poptávku, a to díky enormní solidaritě dárců, ať soukromých či firemních. Nicméně je nutné brát v úvahu, že benevolenci dárců nelze naplánovat, tudíž jeden týden můžeme mít plný sklad a druhý nikoliv,“ říká ředitelka Klubu svobodných matek Dana Pavlousková.

Zvýšenou poptávku po oblečení potvrzuje i Nicole Nouir Křížková z projektu KlokTex. „Poptávka je aktuálně opravdu vysoká. Bohužel aktuální situace zasáhla kompletně všechny a mnoho občanů se dostalo do existenční krize, kdy potřebují pomoc ostatních. My se snažíme, i přes všechna úskalí, pomoci všem, kteří to nejvíce potřebují. Věříme, že tomu bude tak i nadále,“ říká Křížková.