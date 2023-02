Letošek bude těžký, polovina českých firem čeká propad zisků, ukázal průzkum

Podle Radka Špicara, viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR, se podniky loni vyhnuly těm nejtemnějším scénářům díky jejich odhodlání situaci zvládnout, přijatým protikrizovým opatřením i pozitivnímu vývoji na energetických trzích.

„Firmy jsou ve svém výhledu nyní celkově trochu optimističtější, než byly ještě třeba na podzim. Nadále ale mají z dalšího ekonomického vývoje obavy. Ekonomika zpomaluje, řadě firem klesá ziskovost. Naději na růst podniky pochopitelně vidí, ale stále je brzdí řada nejistot a otazníků,“ upozorňuje Špicar.

Na činnosti tuzemských firem dopadá zejména růst cen energií, zdražování surovin a materiálů potřebných k výrobě, celkově prostředí vysoké míry inflace, tlaky na růst mezd, nedostatek zaměstnanců či snížení domácí a zahraniční poptávky. Slabší poptávka posledních měsíců a zhoršení očekávání vývoje jejich zakázek zhoršuje ekonomická očekávání podniků. Řada firem už proto nemůže zdražování vstupů promítat do cen.

Vládní opatření vítá většina podniků

Rekordní zdražování energií stále patří mezi nejzásadnější problémy, které na firmy dopadly. Ty se proto mimo jiné snaží s energiemi šetřit. Investice do energetických úspor plánuje letos 59 procent firem a 39 procent podniků chce investovat do vlastních obnovitelných zdrojů energií.

Vládní opatření ke snížení cen energií pro firmy proto vítá 88 procent podniků. „Některé ovšem s výhradami, jako například, že cenový strop je nastavený příliš vysoko. Je ovšem potřeba říct, že opatření dává firmám alespoň základní jistotu pro plánování. Funguje ale krátce a jeho skutečný dopad se teprve ukáže,“ vysvětlil Špicar.

Na aktuální situaci na trhu plánují firmy nejčastěji reagovat snižováním provozních nákladů nebo zdražováním produkce. Firmy jsou také opatrnější v oblasti investic. 35 procent firem v průzkumu uvedlo, že je nuceno omezit investice do svého rozvoje. Situace a možnosti firem se ale často liší a důležité je, že podniky stále chtějí a potřebují investovat. Tomu může napomáhat i podpora z dotačních fondů EU.

Firmy se zároveň potýkají s dopady války. Ty dosud negativně ovlivnily podnikání dvou třetin firem. „Po koronavirové krizi se už firmy začaly pomalu nadechovat, ale s příchodem války se vše zaseklo. Ztížila se logistika a dostupnost některých surovin, raketově zdražila energie. Válka zkrátka celkově zbrzdila ekonomický růst a nakumulovala další bariéry, se kterými firmy od té doby musí bojovat. K tomu se podnikům začala snižovat poptávka a určité ochlazení je vidět i v očekáváních na nejbližší měsíce,“ říká Špicar.

Daně nám nezvyšujte

Co se týká v současnosti hojně diskutovaného zvyšování daní, tak firmy jsou rozhodně proti. Za určitých podmínek by s ním souhlasila pouze třetina podniků. Zároveň podle firem ale záleží na tom, jaké konkrétní daně by se vláda rozhodla zvýšit, v jaké výši a nastavení, co by za to nabídla a zda by to bylo spojeno také s jinými, vážně mířenými snahami konsolidovat státní rozpočet.

„Firmy si uvědomují, že zvyšování daní by v současné složité situaci jejich podnikání spíše uškodilo, není na to vhodná doba. Místo toho by se stát raději měl podívat na svůj rozpočet a výdaje, abychom věděli, kde je možné něco ušetřit. V první řadě by totiž měl stát začít šetřit sám na sobě, než zavede nějakou daňovou novinku, která firmy i občany zbytečně zatíží či dokonce zbrzdí do budoucna růst naší ekonomiky jako hlavní zdroj veřejných financí,“ připomíná Špicar.