Je možné, že přechod na euro dostane za úkol budoucí guvernér České národní banky Aleš Michl. „Jsem rád, že tam je, protože se těším na to, až bude připravovat českou ekonomiku na vstup do eurozóny. Bude to stejně pikantní, jako když Václav Klaus posílal naši přihlášku do Evropské unie a Mirek Topolánek za nás podepisoval Lisabonskou smlouvu,“ uvádí Špicar.

Představa, že firmy dokážou pokrýt inflaci, aby mzdy reálně neklesly, je naprosto nereálná.