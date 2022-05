Střední třída? Politici chtějí pomoci skupině, kde se mzdy značně liší

Názory - dva pohledy na střední třídu Ondřej Špaček, sociolog FHS Univerzita Karlova Označení „střední třída“ se stalo širokou kategorií, se kterou se identifikuje velká část společnosti. Tak tomu dnes je v naprosté většině evropských zemí. To má řadu historických příčin, nicméně podstatné je, že jde o velice různorodou skupinu. Situace lidí, kteří pracují v IT sektoru, je naprosto odlišná od těch, kteří učí na základní škole. Až příliš často pak některá opatření, která mají pomáhat střední třídě, ve skutečnosti skrývají kroky, které přinesou další možnosti zisku a úlevy těm, kteří se vůbec nemají špatně. Proto je zapotřebí přinášet i důkladné oponentní analýzy takových politik. Každopádně pomáhat střední třídě v době ekonomických obtíží je určitě lepší než pomáhat odvádět další zisky do daňových rájů. Alena Zieglerová, odbornice Institutu pro sociální inkluzi v oblasti zaměstnanosti Střední třída by se měla cítit uspokojená ve svých potřebách a před volbami by měla věřit, že se bude mít líp. Být zranitelnou částí populace nebo dokonce třídou strádající není nic, o co by lidé stáli. A tak se prodavačům, technikům, úředníkům či učitelům namlouvá, že spadají do střední třídy a že právě na nich vládě záleží. Stát je totiž potřebuje jako zdroj příjmů do státního rozpočtu. Občan sám sebe identifikuje jako součást své rodiny. Pokud se už zabývá pojmem „střední třída“, posuzuje se podle toho, co si může jeho domácnost dovolit. Dovolenou jen v létě, nebo i v zimě? Jak často divadlo nebo kulinářské požitky? Koho děsí, jak málo stačí, aby neskončil na ulici, ten si svou příslušnost ke střední třídě jen namlouvá. Střední třída má více možností, jak si život uspořádat, zatímco těm nižším nezbývá než doufat, že to neskončí špatně. Otázkou je, jestli je rozumné uplácet voliče sociálními dávkami „také pro střední třídu“ místo soustředění pozornosti na domácnosti ohrožené chudobou. Dostatek bytů k pronájmu, místa ve školkách, dostupná lékařská péče, funkční veřejná doprava – to vše by daleko víc přispělo k pocitu střední třídy, že na ní státu záleží. Důstojný život je zkrátka jinde než ve frontě na úřadě práce.