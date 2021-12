Češi na zbytečných dárcích promarní 67 kilometrů dálnic, míní ekonom

Odhadovaných 55 miliard korun je o něco méně, než kdyby se země nenacházela v době vysoké inflace. Jak totiž uvedl nedávný průzkum Providentu, 68 procent lidí chce letos za svátky utratit méně peněz.

Přesto bude část peněz utracena zbytečně. „Jestliže Češi letos utratí za dárky právě ‚jen‘ 55 miliard, i tak to znamená, že vánoční ztráta – ztráta z vánočního plýtvání – bude v Česku činit bezmála deset miliard korun. Za to by se dalo pořídit zhruba 67 kilometrů dálnic,“ odhaduje ekonom Lukáš Kovanda.

Vychází tak z teorie o takzvané umrtvené ztrátě Vánoc.

Tu v roce 1993 formuloval americký ekonom Joel Waldfogel s tím, že při koupi vánočních dárků se „ztratí“ asi třetina každého dolaru, který za ně lidé utratí. Před dvanácti lety svůj odhad revidoval a vyčíslil jej na osmnáct procent celkové částky vydané za dary.

Důvod je jednoduchý – když člověk nakupuje sám pro sebe, utrácí peníze za věci, které pro něj mají hodnotu alespoň odpovídající utracené částce. „Proto ostatně nákup uskutečňujeme – zvyšuje naše uspokojení. Když však nakupují Santa nebo Ježíšek, vydaná koruna obdarovávanému často nepořídí uspokojení právě ani za tu korunu. Netrefí se do jeho přání a potřeb. Dar pak v krajním případě končí na půdě nebo ve sklepě, kde se na něj už jen práší,“ popsal Kovanda.

Jak dodává, ekonomicky výhodným řešením je darovat peníze. K tomu se ostatně Češi uchylují čím dál častěji. Třeba podle průzkumu společnosti Wüstenrot z roku 2017 daruje někomu obálku s penězi každý druhý Čech.