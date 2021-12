Omezit se o Vánocích? Ne, vzkazují Češi. Něco ale může svátky prodražit

Svátky bez omezení si dopřejí nejvíce mladí ve věku 18 až 35 let (98 %) a také dvě třetiny seniorů. Uskromnit se naopak musí nejčastěji lidé ve věku 36–45 let, uvedlo to 45 % z nich. Takové je aktuální zjištění průzkumu napříč Českem, který provedla Generali Česká pojišťovna.

„Česká drahota“ není potíž

Ačkoliv cena pohonných hmot meziročně značně vzrostla, silnice v Česku v období Vánoc rozhodně prázdné nezůstanou. Dražší benzín či nafta v žádném případě neodradí dvě třetiny dotázaných Čechů od toho, aby o svátcích vyrazili autem na nákupy, za rodinou či přáteli.

„Je vysoce pravděpodobné, že na vánoční svátky bude na domácích silnicích rušno. Je proto vhodné připomenout si základní fakta o svém vlastním autopojištění a uložit si do telefonu kontakt na asistenční službu. Každoročně v našich statistikách vidíme, že zvlášť kombinace spěchu a špatného počasí přináší zvýšené množství nehod,“ připomíná Tomáš Kabele, senior manažer pojištění motorových vozidel v Generali České pojišťovně.

Tématem diskusí ve společnosti je i zdražování potravin. Ani v tomto případě však většina lidí rozhodně nemíní o Vánocích přiškrtit svůj rozpočet. Přiznávají to dvě třetiny dotázaných. Omezit se v hojnosti však zcela určitě bude muset 9 % lidí.

Priority mají Češi nastavené

Průzkum také ukázal, že Čechům během vánočních svátků udělá největší radost jídlo a pití (84 %), setkávání s rodinou a přáteli (83 %), ale také volné sváteční dny (77 %). Náladu nám naopak nejvíce kazí epidemická (67 %) a politická (61 %) situace. Lidé jsou zároveň připravení vzdát se návštěv restaurací a sportovních či kulturních akcí.

Sváteční náladu však mohou pokazit nečekané události. Potvrzuje to praxe. „Naši likvidátoři řešili z úrazového pojištění výjimečnou situaci: klientka se při vybalování vánočního dárku pořezala na ruce. Pod balicím papírem se totiž skrýval profesionální kuchyňský nůž. Žena se řízla tak nešťastně, že následným léčením strávila téměř dva týdny,“ říká Jan Marek, mluvčí Generali Česká pojišťovna.

Některé případy jsou však až k neuvěření. „Během Vánoc jsme také řešili případ, kde klientka popsala, co se jí přihodilo, takto: ‚Manžel mě pod stromečkem objal, nadzvedl mne, aby ukázal, že je ještě chlap, a zmáčkl. A mně praskla žebra,‘“ přibližuje Jan Marek loňský případ.

Další úraz vylíčil postižený při nahlášení pojistné události zase takto: „Dnes asi v 13.30 při ohřívání oběda na plynu jsem se popálil o ucho hrnce. Ouvej, ouvej, ouvej…“ Během Vánoc dochází i k manželským neshodám. Průběh jedné byl popsán takto: „Manžel po mě hodil salámem.“ A v lékařské zprávě potvrdili: „Dnes ji manžel udeřil štanglou salámu do zad.“

Ať tak či tak, pojišťovny potvrzují, že s obdobím Vánoc a s koncem roku je spojena řada pojistných událostí, ke kterým po zbytek roku dochází v menší míře. Jejich výčet je přitom poměrně dlouhý. Obezřetnost je proto namístě.

1. Převážení stromku

Specialisté Allianz pojišťovny simulovali v crash testech náraz auta, které má na střeše upevněný stromek a v rychlosti 50 km/h narazí do překážky. A výsledek? „Pokud je strom na autě připevněn pružným lanem s háky na obou koncích, není dostatečně zabezpečen. V případě srážky vyletí přes střechu dopředu, což ohrožuje nejen cestující v autě, ale i další účastníky provozu,“ říká Marie Petrová, mluvčí Allianz. Mějte to proto na paměti, až budete svůj stromek kupovat a přepravovat.

2. Adventní věnce

Časté jsou požáry adventních věnců. Plameny nehlídané svíčky na dekoraci přitom dokážou spolykat nejen věnec, ale i stůl a případně nakonec vybavení celé místnosti. „Domácnosti jsou v dnešní době doslova přeplněny vybavením z materiálů, které se snadno vznítí a rychle hoří, přičemž může docházet také k úniku toxického kouře například z čalouněného nábytku, matrací či plastových dílů,“ upozorňuje Eva Svobodová, mluvčí pojišťovny UNIQA.

3. Elektrické svíčky

Zejména ve vilových čtvrtích, ale i na balkonech bytových domů to během adventu a v závěru roku často vypadá, že domácnosti soutěží, která nejvíc září. K tomu doslova omotají svá obydlí řetězy s elektrickými světélky a do zahrady postaví svítící soby. Nic proti tomu, ale pozor na úrazy elektrickým proudem nebo požáry z elektroinstalace. Vyznavači světla často chtějí na pořízení nejrůznějších pomůcek ušetřit, to se ale nemusí vždy vyplatit. Někdy zboží bývá levné, ale nemá povinné atesty nebo je nespolehlivé.

4. Vodovodní škody

Stihli jste už vypustit na chatě či chalupě vodu z vodovodních zařízení a trubek? „Pokud obydlí i v těchto týdnech a zimních měsících netemperujete, anebo dobře nevypustíte rozvody, připravte se na to, že může dojít k poškození armatur, ventilů a popraskání trubek,“ upozorňuje Renata Čapková, mluvčí České podnikatelské pojišťovny. Jak dodává, stejné události hrozí samozřejmě i ve městech, tam se ale na vzniklou škodu zpravidla přijde dříve.

5. Sklenička za všechny peníze

V pokušení dát si před jízdou babiččin vaječný likér, sklenku svařeného vína nebo třeba jedno „malé“, se ocitne řada řidičů. Pár minut dobré nálady ale může záhy vystřídat návrat do kruté reality. Nejenže v zemi s „nulovou tolerancí“ hrozí vážný postih od policie, ale ani pojišťovny nejsou v tomto případě tolerantní, protože alkohol v krvi představuje hrubé porušení pojistné smlouvy. Klient tedy musí počítat s případným krácením pojistného plnění, u závažných provinění pak mohou pojišťovny výplatu z pojištění odmítnout.

6. Pyrotechnika

Silvestrovské veselí spojené s vlastním ohňostrojem může skončit neštěstím. „Každoročně se dostanou na trh nespolehlivé petardy pochybného původu. V kombinaci s alkoholem se mnozí najednou cítí být střelmistrem. Tak vznikají úrazy, často velmi těžké. Každoročně jich UNIQA řeší několik, bohužel i u dětí,“ upozorňuje Eva Svobodová. Zbytky „munice“ také nezapomeňte po oslavě uklidit, aby se nedostala do nepovolaných rukou. Dbejte i na to, abyste svým ohňostrojem nepoškodili cizí majetek v sousedních zahradách nebo zaparkovaná vozidla.

7. Ach, ty komíny

Mnoho požárů vzniká i při intenzivnějším provozu krbů a krbových kamen během svátků. Podle hasičů pětinu až čtvrtinu z nich má na svědomí nedostatečná údržba a chybějící revize komínů, okolo kterých požáry vznikají. Krb ani kamna proto nenechávejte bez dozoru, časté jsou i požáry vzniklé přímo u nich.

8. Cesta za hranice

Pokud vás ani letos o Vánocích a v novém roce nemine cesta do zahraničí, myslete na to, že kartička české zdravotní pojišťovny sice zajistí v Evropské unii právo na ošetření, ceny jednotlivých zdravotnických úkonů však mohou být nepříjemným překvapením. „Mezi nejčastější zimní úrazy patří poranění horních končetin, které průměrně v přepočtu stojí 25 tisíc korun), poranění měkkých tkání kolene vyjde na 24 tisíc korun a pohmožděniny a odřeniny stojí okolo 11 tisíc korun,“ vypočítává Marie Petrová. Ceny urgentních ortopedických operací se pak pohybují kolem 10 tisíc euro. Proto je užitečné uzavřít cestovní pojištění.

9. Fotky na sociálních sítích

Máte ve zvyku pochlubit se na sociálních sítích svým známým, že budete trávit Vánoce či silvestra na horách mimo svůj byt či dům? A rádi se také chlubíte, že jste pod stromečkem našli vysněnou elektroniku, horské kolo či jiný hodně drahý dárek? „I v tomto případě se mějte raději na pozoru. Nikdy nevíte, kdo vaše internetové příspěvky může vidět. Mohla by se z toho stát vstupenka do vašeho bytu či domu pro nevítanou návštěvu zlodějů,“ uzavírá Petr Milata, mluvčí ČSOB Pojišťovny.