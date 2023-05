Vyšší spotřební daň poškodí dopravce. Tankovat budou jinde, tvrdí sdružení

Návrat vyšší sazby spotřební daně z nafty poškodí české dopravce a sníží jejich konkurenceschopnost vůči zahraničním dopravcům. V reakci na čtvrteční rozhodnutí vlády to uvedlo sdružení Česmad Bohemia. Podle sdružení by mohlo být řešením zavedení tzv. profesionální nafty, z níž by její část stát vracel dopravcům.