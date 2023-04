Spotřební daň na naftu nemá smysl držet dál sníženou, míní experti

„Spotřební daň na naftu se vrátí na původní úroveň, držet ji dál sníženou už není důvod,“ uvedl na středečním Kongresu Čerpačka ministr dopravy Martin Kupka s tím, že by získané finance měly být použité na rozvoj infrastruktury.

Jeho slova také potvrdil tiskový mluvčí Ministerstva dopravy. „Je to návrh ekonomů, o kterém nyní diskutujeme. Řešíme, co je nyní reálné. Pokud by k narovnání stavu došlo dříve než před koncem roku, budeme o tom informovat,“ odpověděl na dotaz redakce iDNES.cz František Jemelka.

S návrhem souhlasí také expert společnosti Finlord Boris Tomčiak. „V krizovém období má takovéto opatření smysl. Česká ekonomika se ale zotavuje a v nejbližších letech lze očekávat ekonomický růst. Ten přinese další nárůst mezd, platů, důchodů a zisků firem. Vláda by spíše měla hledat možnosti jak navýšit daně a snížit výdaje,“ míní.

Podle něj lze po navýšení spotřební daně na konci roku 2023 očekávat skokové zdražení nafty o přibližně 1,8 Kč na litr (1,5 Kč spotřební daň a 0,3 Kč DPH). „Nicméně, když se podíváme na očekávaný růst mezd letos o přibližně 6 procent, tak ani uvedené zvýšení spotřební daně nezhorší poměr očekávaných mezd a cen nafty. V reálném vyjádření očištěném o mzdovou inflaci tedy nafta nezdraží oproti současnosti,“ dodává Tomčiak.

„Pro spotřebitele je samozřejmě nejlepší, když je cena paliva co možná nejnižší, ale proti zvýšení nebudeme vystupovat. Rozumím tomu, že potřebuje pro naplnění rozpočtu sáhnout všude, kde to jde,“ popisuje situaci předseda Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček a dodává, že ačkoli je nyní spotřební daň u nafty 8,45 Kč/litr, od 1. 1. 2010 do 1. 1 .2021 byla na hodnotě 10,95 Kč/litr.

Pokud se spotřební daň zvýší, projeví se to samozřejmě v ceně pro konečného spotřebitele, stejně tak jako se projevilo snížení daně k 1. 1. 2021 a 1. 6. 2022. „Slabé místo vidím v riziku, že se cena nafty začne opět zvyšovat a dostaneme se znovu do situace, kdy se bude řešit její snížení. Dokud trvá válka, nemůžeme si být jistí vůbec ničím,“ dodává Indráček.

Naopak někteří by naopak uvítali, aby snížení daně pokračovalo i v roce 2024, hlavně kvůli konkurenceschopnosti, ale i dalším faktorům.

„Plédujeme o prodloužení současných sazeb spotřební daně z nafty i pro rok 2024 a dále, i když to teď není v obecném kurzu. Nelze jen škrtat a zvyšovat daně, je nutno podpořit exportéry, aby naše ekonomika rostla. Hlavním a platným argumentem byla a je konkurenceschopnost českých dopravců v tvrdé evropské soutěži. Nižší daň podpořila i rozpočty krajů a obcí, které objednávají velké objemy autobusové dopravy,“ popisuje Vojtěch Hromíř, generální tajemník společnosti ČESMAD BOHEMIA a dále vysvětluje, proč by se současná sazba spotřební daně neměla měnit.

Podle něj se mluví o škrtech výdajů a zvyšování daní, ale cestou k ozdravení veřejných financí musí být také a možná především ekonomická aktivita a výkon českých firem.

„A ten je v silniční dopravě dán podmínkami, mezi něž zásadně patří zdanění nafty. Nižší spotřební daň je mimochodem i protiinflačním opatřením. Snížením daně se naše ceny přiblížily k cenám v zemích našich hlavních konkurentů, v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku. Naopak, když se v Česku zvedne spotřební daň, minimálně část dopravců začne čerpat v cizině, a ve výsledku tak celkový příjem státní kasy bude nižší. Spotřební daň potom budou inkasovat i od českých dopravců státy s nižší cenou. Což může být i sousední Rakousko, kde cena bude po případném zvýšení v ČR srovnatelná,“ podrobně popisuje Hromíř.