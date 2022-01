Polovina Čechů má úspory na nejvýše tři měsíce, hůře jsou na tom ženy

V případě ztráty hlavního zdroje příjmu by téměř polovině Čechů vystačily osobní úspory maximálně na tři měsíce. Zároveň přibližně polovina respondentů uvedla, že jim po zaplacení nezbytných výdajů každý měsíc zbývá dostatečné množství peněz. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos Mori, který si nechala zpracovat společnost Provident Financial.