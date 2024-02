S formou protestu nesouhlasíme, vzkázal šéf Rohlíku. Organizátorovy produkty vyřadil

V souladu s hodnotami společnosti a v reakci na aktuální zemědělské protesty Rohlik.cz nesouhlasí s metodami iniciativy, které omezují osobní svobody ostatních obyvatel a brání veřejnosti v běžném životě.

V důsledku toho Rohlík oznámil ukončení spolupráce s dodavatelem Rabbit CZ, jehož produkty byly součástí jeho produktové nabídky. I přesto, že toto rozhodnutí nebylo lehké, společnost věří, že je v souladu s jejími hodnotami a závazky vůči zákazníkům. Zásoby produktů Rabbit CZ budou dostupné do vyprodání zásob, avšak nové dodávky už v Rohlíku neobjednají.

Jednání organizátorů protestů, zejména jejich rozhodnutí brát veřejnost jako rukojmí v politickém boji, považuje online prodejce potravin za nepřijatelné.

„Chceme tímto krokem zdůraznit, že podpora, kterou poskytujeme, je založena na principech udržitelného rozvoje, férového jednání a vzájemného respektu. Není možné, aby jedna skupina držela za rukojmí celou veřejnost a ohrožovala to, o co společně usilujeme,“ říká k tomu Tomáš Čupr, majitel a CEO Rohlik Group, do které Rohlík patří. „A zároveň budeme nadále podporovat malé farmáře a zemědělce, kteří tyto principy dodržují,“ dodává.

Podle Rohlíku je možnost vyjadřovat nesouhlas s politikou právem každého z nás, ale omezovat dopravu a osobní svobody obyvatel už nikoliv. „Navíc je také špatně, když organizátorem stávky proti současnému systému je člověk, který právě díky němu načerpal na dotacích přes dvě miliardy korun,“ doplňuje Čupr.

Rohlík dlouhodobě podporuje produkci a byznys lokálních českých farmářů, jejich produkty tvoří základ nabídky a filozofii společnosti. Velké podniky často zastiňují ty menší, ale z distribučního pohledu Rohlíku to je kvantita na úkor kvality. Lokální dodavatelé pak na větší konkurenci z různých důvodů nestačí.

S vizí poskytnout podporu a ulehčit administrativní břemeno malým farmářům, spolupracuje Rohlík s desítkami dodavatelů a nabízí řadu projektů, včetně programu Rohlík pomáhá farmářům. Ten zahrnuje zjednodušené financování, dodavatelské smlouvy, dopravu a marketingovou podporu. Program už pomohl desítkám menších producentů, celkově se počet těch lokálních vůči celému sortimentu pohybuje mezi 30 až 40 procent podle sezony. Kromě toho Rohlík každý rok investuje zhruba 35 milionů korun do mediální podpory menších českých producentů. Celkem spolupracuje se skoro 250 menšími lokálními farmáři, vinaři a pivovary.