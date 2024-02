Zemědělci se valí na Prahu. Dovezou i náklaďákotraktor?

Zemědělci nespokojení s politikou vlády, směřující podle nich k likvidaci českého průmyslu a zemědělství, se rozhodli jednat a upozornit na tuto situaci pomocí občanského protestu a blokád hlavních příjezdových cest do Prahy.

Traktory a jiná zemědělská technika po celkem šesti trasách z Českých Budějovic, Strakonic, Slaného, Lovosic, Hradce Králové a Pardubic zamíří k ministerstvu zemědělství. Od pondělí 19. února do čtvrtka 22. února je naplánováno každodenní shromáždění na Malostranském náměstí v Praze.

