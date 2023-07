Fastfoody v Česku se rozrůstají. V září přiletí louisianské smažené kuře

První české zákazníky řetězec Popeyes přivítá v Praze na Václavském náměstí, přesnou adresu ovšem společnost zatím tají. Podle Marka Blaževiče, který má značku na starosti v Česku a Polsku, však půjde o dvoupodlažní restauraci s plochou 700 metrů čtverečních v rušném centru.

Společnost Popeyes byla založena v roce 1972 v New Orleans v Louisianě a nyní ve více než 30 zemích světa najdete více než 4 100 restaurací. Popeyes šíří po světě společnost RBI (Restaurants Brand International). V regionu EMEA zahájila značka svou expanzi teprve nedávno (2019), ale roste velmi rychle, na konci roku 2022 bylo v region EMEA 460 restaurací. V Evropě působí například ve Španělsku, Švýcarsku, Velké Británii, Rumunsku či Francii.

„Záměrně jsme zvolili právě Václavské náměstí. Je to místo, kde se konají všechny důležité akce – vánoční či velikonoční trhy, muzejní noc a další veřejné akce. Bez nadsázky očekávám, že to bude nejvytíženější Popeyes restaurace na světě,“ říká Blaževič.

Ani přesný termín zatím nechtěl šéf prozrazovat. „Tím, že nestavíme v obchodních domech, ale centrech měst, je proces schvalování složitější. Musíme jednat se stavebním úřadem i památkáři a nechceme nic podcenit. Předpokládali jsme otevření na konci srpna, teď to vypadá, že se termín posune o čtrnáct dní na přibližně první polovinu září,“ říká Blaževič a dodává, že během slavnostního otevření čeká na zákazníky několik překvapení.

„První tři zákazníci, kteří budou stát ve frontě, dostanou vouchery na kuřecí sendvič (Chicken Sandwich) po celý rok zdarma. Dalších sto zákazníků pak kuřecí sendvič zdarma,“ říká Blaževič a dodává, že je to nejoblíbenější produkt, který se na tržbách podílí ze 40 procent.

Největší konkurencí tak Popeyes bude pro tuzemské pobočky KFC a McDonald’s. Ty však s více než stovkou poboček mají výrazný náskok.

Druhou pobočkou, která vyroste na Moravě, bude třípodlažní restaurace v centru Brna. Letos se však ještě nečekaně otevře další pobočka kousek od Prahy na dálničním tahu.

„Už nyní mohu potvrdit, že kousek od Prahy vznikne drive-thru restaurace s možností objednávky z auta, což je unikátní. Vybudovat totiž takovou restauraci na zelené louce trvá mnohdy i dva roky, ale našli jsme jeden zajímavý projekt, který stihneme otevřít ještě letos,“ prozrazuje šéf Popeyes.

V roce 2024 pak bude následovat restaurace v obchodním domě My na Národní třídě v Praze a do deseti let by mělo v Česku vzniknout celkem 60 poboček.

„Do budoucna chceme být také ve všech krajských městech, tady už tedy cílíme na obchodní domy. Předpokládám, že v polovině příštího roku se nám podaří otevřít pobočku ve dvou krajských městech. Určitě nechceme chaoticky jít cestou, že otevřeme Plzeň a Ostravu, chceme jít ideálně po regionech,“ říká šéf Popeyes.

Rekordní prodej

První restauraci Popeyes společnost Rex Concepts, která stojí za restauracemi a rozvojem značky v Polsku a České republice, slavnostně otevřela minulý týden v polské Vratislavi.

V Polsku do konce roku pak vyroste dalších pět restaurací – jedna ve Štětíně a tři ve Varšavě, do deseti let pak dalších 190 restaurací.

Proč Popeyes [:Popájs:]? Zakladatel značky Al Copeland se nechal inspirovat filmem Francouzská spojka (1971). Hlavní hrdina, kterého ztvárnil Gene Hackman, se jmenoval Jimmy „Popeye“ Doyle.

„V polských městech první restaurace plánujeme otevřít hlavně v rámci obchodních center. V Česku jsme ovšem zvolili jiný model, a chystáme se nejdříve do nejrušnějších center měst,“ říká Brand President of Popeyes CEE Marko Blaževič.

Značka má však v Česku i další ambiciózní plány. Například pokořit rekord v objednávkách kuřecího sendviče během prvního dne. Ten nyní drží právě polská pobočka ve Vratislavi. „Zvládla vyřídit více než 1 300 objednávek, ale v Praze očekáváme ještě větší zájem, tak uvidíme,“ míní Blaževič.

V polské Vratislavi však slavnostní otevření pobočky trhlo hned několik dalších rekordů. „První z nich bylo čekání ve frontě, který překonali čtyři kamarádi a u pobočky čekali od devíti večer, tedy 14 hodin. A druhý rekord byl překonán v délce fronty čekajících zákazníků. Odhaduji, že to bylo něco okolo sto až dvě stě metrů,“ říká šéf Popeyes.

Doručení přes Wolt

První pobočky, jak v Praze i Brně, bude Popeyes nabízet také prostřednictvím rozvážkové služby přes online objednávku. „Uzavřeli jsme exkluzivní spolupráci s Woltem, takže od spuštění provozu budeme doručovat jídlo prostřednictvím jejich služby domů i do práce. Chceme se soustředit na restauraci, abychom pokrmy dobře připravili a rozvoz necháváme na expertech, kteří v tom umí chodit,“ popisuje Blaževič a dodává, že si Wolt vybrali nejen kvůli kvalitě služeb, ale hlavně kvůli lokalitám, kam rozváží.

Řetězec Popeyes se ve svých začátcích jmenoval Chicken on the Run. Po celém světě provozuje bezmála čtyři tisíce restaurací a od roku 2017 ho vlastní nadnárodní fastfoodový holding Restaurant Brands International spolu s řetězcem Burger King. Společnost Popeyes Louisiana Kitchen tehdy holding koupil za 1,8 miliardy dolarů (39 miliard korun).

„Mají dostatek kurýrů a naše produkty umí doručit rychle a čerstvé, tak jako by se zákazník objednal v restauraci. My se chceme soustředit na restauraci, ale rozvoz bereme jako důležitou součást byznysu a zákazník z toho bude jen těžit,“ dodává Blaževič.

Americký fastfood chce svou nabídkou – kuřecími burgery či sendviči – oslovit všechny napříč generacemi. Šéf Popeyes však jedním dechem dodává, že velká část marketingové komunikace bude přes sociální sítě, takže se očekává, že osloví převážně mladé lidi.

„Naše značka má ovšem určitě co nabídnout a může oslovit rodiny s dětmi či zákazníky středního či staršího věku,“ dodává Blaževič.