Vepřový burger ze zkumavky. Český startup představil maso bez zabíjení prasat

„Chutná velice dobře a dalece překonává chuť tradičních rostlinných burgerů,“ říká zakladatel společnosti Mewery Roman Lauš.

Startup burger představil festivalu Rock for People v hlavním konferenčním programu. Přestože ze zákona nemohla proběhnout veřejná ochutnávka, zhruba 90 procent účastníků akce při hlasování uvedlo, že by chtělo burger ochutnat.

„Dělali jsme si rešerši, aby to nebyl jen obyčejný burger. Nejčastěji se dělají hamburgery hovězí, ale ani ty z vepřového masa nejsou výjimkou. Na to se v našem vývoji specializujeme. Proto jsme se rozhodli udělat specialitu, která z našeho burgeru udělá novel food – potravinu nového typu, které je ve světě unikátní,“ řekl na festivalu Lauš.

Na světě jsou zatím jen dvě země, které umožňují prodej buněčně kultivovaného masa. Vůbec první byl asijský Singapur, aktuálně bylo schválení k prodeji uděleno i v USA. Americké společnosti Upside Foods a Good Meat se však zaměřují na produkci kuřecího. Mewery se proto se svým vepřovým pokusí vstoupit na tamní trh v následujících dvou až třech letech.

„Podařilo se nám dostat cenu kultivačního média na osm euro za litr, což nám umožňuje postupně navyšovat testování naší kokultivace ve větších objemech a rozšiřovat naši paralelní senzorickou laboratoř pro finální texturu a chuť našich produktů. Spolupracujeme s českou vládou na tzv. testovacích ochutnávkách, které by mohly být možné už v příštím roce,“ dodal Lauš.

Ochutnali byste maso ze zkumavky? ano 45 %(5 hlasů) ne 55 %(6 hlasů)

Podle něj by se tak mohla Česká republika stát po Nizozemsku druhou zemí v EU, která urychlí zavedení alternativních bílkovin. Nicméně je to ještě otázka několika let, než bude hotová legislativa na úrovni Evropské unie, která umožní prodávat kultivované maso koncovým zákazníkům, a proto se chceme nejdříve soustředit na americký a asijský trh,“ doplnil Lauš.

Roman Lauš založil Mewery před dvěma lety. Jeho cílem je produkce kultivovaného vepřového masa bez zabíjení zvířat. To v praxi znamená nahradit v laboratoři běžně využívanou složku FBS (Fetal Bovine Serum), která je živočišného původu. Za tímto účelem vyvinul startup vlastní kultivační médium na bázi mikrořas. Toto médium používá pro kokultivaci prasečích buněk z pupečníku s mikrořasou, takže při jeho výrobě nepřijde o život žádné zvíře. Právě kokultivace s mikrořasou dodává finálnímu masu dosud nemožné nutriční benefity.

„Jedná se globálně o druhý nejžádanější typ masa na světě. V Evropě a Asii patří dokonce na první příčku. Aktuálně je každou sekundu zabito 48 prasat po celém světě, ročně to činí 1,5 miliardy zvířat. Ta vyprodukují 14,5 procent všech emisí, což je dokonce více než veškerá doprava na světě. Naším cílem je snaha o dramatické snížení těchto čísel,“ uzavřel zakladatel startupu.