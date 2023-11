Mnoho Čechů má pojištění za zbytečné nebo drahé, tvrdí průzkum

Nejčastějším pojištěním je pojištění domácnosti, která mají dvě třetiny populace. Zakládají si ho obvykle v momentu, kdy si kupují novou nemovitost. Následuje životní nebo úrazové pojištění, které Češi zakládají obvykle při narození dítěte. Dále Češi sahají i po cestovním a havarijním pojištění.

Nejvíce pojištěná je generace nad 50 let. „To platí téměř pro všechny typy produktů. Nejvíce je ale rozdíl vidět u pojištění odpovědnosti. Ve věkové kategorii 18 až 29 let ho má dvanáct procent lidí, zatímco v kategorii 50 až 65 let tento podíl činí 37 procent,“ říká Milan Mařík, analytik portálu datové žurnalistiky Evropa v datech.

Regionální rozdíly jsou vidět u cestovního pojištění, které mají nejčastěji Pražané, má ho přes padesát procent z nich. Pravděpodobně to souvisí s vyššími příjmy v metropoli, které tamním obyvatelům umožňují více cestovat. „Podobně to má i Karlovarský kraj, protože je tam více takzvaných pendlerů, kteří jezdí pracovat do přilehlého Německa. Mimo Prahu pak mají lidé výrazně častější životní a úrazové pojištění,“ vysvětlil Mařík.

Větší podíl pojištěných domácností je také u těch, kteří mají hypotéku nebo jiný úvěr. „Poptávka po pojištění roste s tím, jak důležitě jej lidé vnímají. Často se pojišťují i na doporučení domácnosti. Zároveň hraje roli i averze k riziku, čím vyšší, tím spíše se lidé pojistí,“ dodala Kamila Fialová ze Sociologického ústavu Akademie věd.

Většina Čechů sice pojištění má, často jsou ale pojištěni nedostatečně. „Češi se o své pojistky moc svědomitě nestarají, a to zejména o výši pojistné částky,“ říká Milan Káňa, mluvčí pojišťovny Kooperativa. Z průzkumu z roku 2021 například vyplynulo, že 41 procent Čechů neví, na jakou hodnotu má svou nemovitosti pojištěnou. Podobně velký podíl pojištěných svou smlouvu v posledních pěti letech neaktualizoval.

Šestnáct procent na to nemá

Lidé, kteří nejsou pojištěni, svůj postoj vysvětlují tím, že nevlastní nic cenného, pojišťovně nevěří nebo nemají dost peněz, aby mohli každý měsíc za pojištění platit. Přitom právě pro lidi s nižšími příjmy je podle socioložky Fialové pojištění důležité. Často totiž nemají prostředky, aby případnou pojistnou událost pokryli takzvaně ze svého.

Nedostatek financí uvedlo jako důvod, proč nemají pojištěnou domácnosti, šestnáct procent lidí. Většina lidí, kteří nejsou pojištění, zmínili, že nemají nic cenného. „Polovina domácností s nižšími příjmy není schopná čelit nečekanému výdaji ve výši deset tisíc korun,“ uvedl David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny. Upřesnil, že riziko chudoby nejvíce zvyšuje ztráta partnera, následuje ztráta zaměstnání.

Češi za pojištění vynaloží jen 2,9 procenta HDP. Evropský průměr přitom činí 6,8 procenta. „Do ukazatele celkové výše pojištěnosti se však v jednotlivých zemích promítá řada faktorů. Legislativně rozdílné daňové režimy, struktura a vyspělost ekonomiky, hodnota osobního majetku, či odlišné penzijní systémy. Míru pojištěnosti je tedy nutné brát s rezervou a posuzovat individuálně,“ vysvětluje Tereza Hrtúsová, analytička České spořitelny.

Dobrou zprávou je, že finanční zdraví Čechů se podle průzkumu po několikaměsíčním zhoršování mírně zlepšilo. O šest procentních bodů vzrostl počet lidí, kteří vycházejí snadno se svým příjmem.