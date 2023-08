Soláry zdražují pojištění. Lidé na to zapomínají, přijít mohou o hodně peněz

„Průměrná hodnota instalované fotovoltaiky se u občanských majetkových pojištění pohybuje kolem 300 tisíc korun. Navýšení pojistného pak pochopitelně závisí především na sjednaném rozsahu pojistné ochrany,“ uvádí Milan Káňa, mluvčí pojišťovny Kooperativa.

V případě obvyklých nebezpečí, jako jsou živelné události, odcizení či vandalismus, by se navýšení pojištění o fotovoltaiku pohybovalo u Kooperativy řádově okolo tří set korun ročně. Pokud by pojištění zahrnovalo všechna rizika, tedy včetně technické poruchy nebo kybernetických hrozeb, roční pojištění by se zvýšilo o 2 300 korun.