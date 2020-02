Pivo s nižším DPH bude jen v restauraci. Stánkařům novela neuleví

Snížení daně z přidané hodnoty u některých služeb schválila Poslanecká sněmovna loni v září. Bylo součástí novely zákona o elektronické evidenci tržeb a DPH se díky němu zmenší například u stravování nebo vodného a stočného. Vláda tehdy snižování daně odůvodňovala hlavně tím, že podnikatelům pomůže právě se zaváděním EET.



Ovlivnit mělo hlavně výčepní – DPH na pivo se sníží o 11 procentních bodů. Jenže podle pondělního zjištění České televize se její zmenšení týká prodejců jen v některých případech. Daň se totiž zmenší jen u těch nápojů, které jsou součástí stravovací služby.



To znamená, že ho prodejce nemůže jen prodávat, ale musí poskytovat i další služby – třeba toalety, nádobí, běžné příbory či věšáky. Například stánkaři, na kteří se v současnosti elektronickou evidenci kvůli výše zmíněné zářijové novele připravují, z ní tak užitek mít nebudou.



Do džbánku dražší

Rozdíl v DPH u piva navíc nemusí být jen mezi nápoji, které se točí v rozdílných zařízeních. Pokud výčepní zákazníkovi nalije „do džbánku“, tedy pokud si ho odnese z provozovny třeba domů nebude se na něj snížení DPH vztahovat.

A to i přes to, že kdyby byl stejné pivo ve stejném objemu vypil v provozovně, byla by daň nižší. V případě, že si ho odnese, už totiž nejde o stravovací službu. Výčepní mu dodal zboží.



„Ukazuje se, že snížení DPH u piva byla jedna velká habaďůra ze strany hnutí ANO a vládní koalice,“ uvedl pro ČT předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL, Jan Bartošek. Podle ministryně financí Aleny Schillerové však DPH u piva snížit nejde. Odporovalo by to totiž evropským regulacím, tvrdí.

Kritiku si přitom novela zákona vysloužila již dříve. Kvůli rozšíření EET i na řemeslníky se do ní opírali především Piráti, kteří ji na jaře chtějí napadnout u Ústavního soudu (podrobnosti v článku EET bude povinná i pro řemeslníky).