Úředníci ztěžují vyplácení pomoci, podle finanční správy jde o výjimky

Úřad prý žadatele nejdřív vyzval, aby doložili, že za pokles jejich příjmů mohou vládní opatření. Pokud podnikatel ztrátu dostatečně nezdůvodnil, žádost musel stáhnout.

Zprávy se zpočátku objevovaly na internetu. Stížnosti následně ověřila mezi svými členy Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

„Výsledek bohužel nebyl nijak překvapivý, tyto signály se nám potvrdily,“ uvedla ředitelka asociace Eva Svobodová. Svou zkušenost asociaci popsala například podnikatelka, která se zabývá prodejem sportovních pohárů a organizačním zajištěním akcí.

„Pracovnice finančního úřadu zavolala, že po přečtení žádosti a zhlédnutí mých živnostenských oprávnění nemám na kompenzační bonus nárok. Doporučila mi prostudovat opatření vlády č. 1037 z19. listopadu 2021 a podle něj přesně zformulovat moji dotčenou činnost,“ uvedla podnikatelka, která si nepřála zveřejnit své jméno.

Následně úřad po podnikatelce prý chtěl, aby předložila přehled klientů včetně telefonních čísel, uvedené částky nákupu a důvod, proč akci neorganizovali.

Podobné zkušenosti s jednáním úředníků lze dohledat hlavně na sociálních sítích. Co se týče oborů, často se objevují stížnosti lidí, kteří provozují řemeslo.

Proti chování úředníků se ohradila Hospodářská komora ČR, Komora daňových poradců ČR a další profesní sdružení. „Tento procesní postup je postupem zcela zřejmě nezákonným. Podle platné právní úpravy dochází k takzvanému samovyměření kompenzačního bonusu ke dni podání žádosti a následná korekce ze strany správce daně je možná jen na základě kontrolního postupu, například daňové kontroly,“ uvádějí komory ve společném prohlášení.

Buďte rádi za upozornění!

Finanční správa oponuje, že v naprosté většině případů k procesním zdržením tohoto charakteru nedochází. „Finanční správa ujišťuje všechny žadatele o kompenzační bonus, že se finanční úřady zabývají všemi žádostmi, které ke kompenzačnímu bonusu obdrží, a v žádném případě plošně neodmítají žádosti podnikatelů z konkrétních oborů,“ uvádí správa.

Na základě zhruba 97 procent žádostí přijatých ke zpracování úřady podle Finanční správy již kompenzační bonus vyplatily, nebo se k tomu chystají. Správa nicméně připouští, že se mohou vyskytnout případy podnikatelů, kteří bonus neobdrží, protože nesplní podmínky stanovené zákonem.

Pokud navíc úředníci upozorní žadatele, že na bonus nemá nárok, je to podle Finanční správy k jeho prospěchu. „Je tím možno předejít situaci, kdy by musel neoprávněně vyžádané prostředky následně vracet, a to včetně zákonem předepsaných sankcí,“ vysvětluje správa.

Ministerstvo financí přesto uznává, že může dojít k individuálním případům pochybení, kdy úředník až příliš přenáší důkazní povinnost na žadatele.

„Případná dílčí pochybení lidského faktoru při ověřování oprávněnosti nároku na kompenzační bonus, přičemž dle uvedené statistiky by se mělo jednat spíše o individuální případy, budou eliminována. Ministerstvo financí je za tímto účelem v aktivní spolupráci nejen s Finanční správou, ale i s Komorou daňových poradců, abychom nastavili preciznější metodické postupy výplaty bonusu,“ uvedlo ministerstvo v písemné odpovědi na dotaz MF DNES.

Resort nicméně upozorňuje na to, že zákon úřadům neukládá povinnost vyplatit bonus každému žadateli ihned a v požadované částce. Nespokojeným žadatelům o kompenzační bonus pak doporučuje trvat na svém a případné pochybnosti finančních úřadů vysvětlit podrobnějším popisem své situace. V krajních případech je možné se odvolat.