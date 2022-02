Peníze pro trhovce i restaurace. Vláda chce kompenzovat tisíce podnikatelů

Podnikatelé s propadem tržeb o 50 procent proti 2. pololetí 2019 budou moci podle oboru získat pomoc nejvýše 500 tisíc až 1,5 milionu korun, uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Podporu vláda zatím neschválila, chce ji ještě probrat s profesními svazy. Konečné rozhodnutí by mělo padnout příští týden.

Snahou je podle premiéra Petra Fialy podpořit zejména drobné podnikatele, kteří nemají rezervy a výpadek tržeb by je ohrozil na existenci.

„Pomoc bude cílená, administrativně nenáročná a snadno dosažitelná,“ uvedl. Týkat by se měla hlavně prodejců na vánočních trzích, organizátorů adventních trhů, cateringu, restaurací, hudebních klubů, cestovních kanceláří a agentur, organizátorů hudebních a sportovních akcích. Ministři uvažují ještě o jedné skupině, Síkela ji ale zatím nechtěl uvést.

Kompenzace budou poskytovány v režimu de minimis, není tak potřeba, aby ji schvalovala Evropská komise, uvedl Síkela. Jeden příjemce nesmí v průběhu tří let čerpat z podpor de minimis více než 200 tisíc eur (asi 4,9 milionu korun). „Časově to vidím tak, že někdy do konce února budeme sbírat žádosti a někdy do poloviny, maximálně do konce března se ty peníze budou vyplácet,“ dodal Síkela.

Předchozí vláda připravila pokračování dříve fungujících programů COVID 2021 a COVID Nepokryté náklady. Plošné uspokojení podnikatelů by v tomto případě stálo podle Síkely přes 12 miliard korun. Takovou podporu považuje za nesystémovou.

Gasto podnikatelé dostanou minimum

Na kompenzace, které vláda představila, z gastronomie podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) dosáhne minimum podnikatelů. I vzhledem k dnešnímu rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který zrušil povinnost prokazovat se dokladem o očkování nebo prodělání nemoci před vstupem do restaurací či hotelů, se dá očekávat, že podnikatelé budou na stát podávat žaloby o náhradu škody. Komentoval situaci restauratér a garant projektu Moje restaurace za AMSP Luboš Kastner.

Pro Hospodářskou komoru ČR jsou navržené náhrady nepříjemným překvapením, neboť by měly být založené na podmínkách programů COVID 2021 a COVID Nepokryté náklady, uvedl za komoru Miroslav Beneš.