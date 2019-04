Za oběd i více než 120 korun. Češi si neváhají připlatit za kvalitu

Češi za obědy v restauracích v průměru utratí 120 korun. Za poslední rok vzrostly jejich útraty o skoro 6 procent. Není to ale jen tím, že zdražují potraviny, jejichž cena naposledy vzrostla letos v březnu. Češi a Moravané se naučili vybírat si kvalitnější jídlo a neváhají si za něj připlatit. Vyplývá to z Ticket Restaurant® Card Indexu, který je sestavený z plateb více než 150 tisíc tuzemských zaměstnanců, kteří k úhradě obědů v restauracích používají platební stravenkovou kartu Ticket Restaurant® od společnosti Edenred.

Kvalitnější oběd si přitom nedopřávají jen lidé z velkých měst, jak to bylo v minulosti. Stále častěji rostou útraty i v dalších českých městech. Ze statistiky, kterou každý měsíc tvoří téměř 1,3 milion u transakcí v tuzemských restauracích, vyplývá, že nejvíce vzrostly útraty v Ostravě, Olomouci a Jihlavě. Nezvykle ale rostou třeba i v Ústí nad Labem.

Vývoj průměrné útraty za obědy v krajských městech

„V absolutních částkách výdajů za oběd tato města, známá nižšími průměrnými mzdami, stále zaostávají, ale rozdíl mezi nimi a Prahou či Brnem se už nezvyšuje. Vidíme v tom dva základní důvody. Jednak ceny surovin rostou stejnou měrou v celé zemi a promítají se do nákladů všech restaurací, zároveň ale i lidem v regionech roste životní úroveň,“ říká Daniela Pedret ze společnosti Edenred.



Dvacet korun navíc

Obecně nejméně lidé chodí do restaurací obědvat po vánočních svátcích. Ani letos tomu nebylo jinak. Naopak v březnu se lidé na oběd do restaurací vrátili. Mohl za to i náhlý růst inflace, která byla nejvyšší za posledních šest let. Například brambory v březnu zdražily o 75 procent a máslo o 8,6 procenta.

„Restaurace to samozřejmě promítají do cen. Na druhou stranu lidé jsou ochotni si připlatit, neboť se chtějí kvalitně najíst a nešetří,“ vysvětlila Pedret.

Ticket Restaurant® Card Index Kraj Prosinec 2016 Prosinec 2017 Prosinec 2018 Únor 2019 Praha 119,60 125 134,40 134,80 Č. Budějovice 109,70 113 120 120,30 Plzeň 106,80 110,70 119,60 119,80 Karlovy Vary 102,90 107,20 114,50 114,80 Ústí nad Labem 100,80 104,80 111,30 111,20 Liberec 107,10 110,40 117,90 118 Hradec Králové 105,40 108,90 117 117,10 Pardubice 103,90 108,10 116,60 115,90 Jihlava 98,30 102,70 110,10 109,90 Brno 113,30 117,90 126,60 125,90 Zlín 103,50 107,30 113,80 113,70 Olomouc 98,20 102,60 110,80 109,90 Ostrava 98,70 103,50 111 111,10 Česká republika 107,70 111,90 119,70 119,60 Hodnoty jsou v Kč

Od svých zaměstnavatelů lidé nejčastěji dostávají stravenku v hodnotě kolem 100 korun. Vzhledem k tomu, že si část útrat lidé platí ještě ze svého, za obědy tak připlácejí přibližně 20 korun navíc. Prostor pro zvýšení příspěvku na stravné je přitom poměrně výrazný. Hodnota ideální stravenky, při které firmy i zaměstnanci dosáhnou maximální daňové úspory, je totiž letos 123 korun.