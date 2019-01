Školní obědy podle Trumpa - méně celozrnného pečiva a pořádně osolit

Původní zákon silně podporovala bývalá první dáma Michelle Obamová. Podle nové prezidentské administrativy však snaha o zlepšení zdraví dětí stojí školy příliš námahy a peněz. Přestože si školy například z důvodu nedostatku financí mohly zažádat o výjimku, zákon je údajně příliš zatěžoval, informuje list The New York Times.



Kromě finančních potíží zdůrazňovali odpůrci původní varianty omezení také to, že by jídelny měly servírovat lokální pokrmy. To ale nebylo možné, protože taková jídla často nesplňují dané podmínky. Například školy z jihozápadu USA kvůli tomu nemohly nabízet tradiční bílé tortilly.



Dalším z argumentů administrativy pro změnu bylo to, že děti neměly o „zdravější“ jídla velký zájem. „Pokud děti nejedí to, co se jim naservíruje, nemají z toho zákona nic a to jídlo se plýtvá,“ citovala agentura Reuters ministra zemědělství Sonnyho Perduea.

Ochucené mléko a dva dny v týdnu bílé pečivo

Jídelny podle nových regulací mohou nabízet až 50 % bílého pečiva. Teoreticky tak mohou tři dny v týdnu k jídlu dávat stejné pečivo, jako doteď, a zbylé dva dny levnější bílé, tvrdí CNBC.

Zároveň v nich studenti také najdou nízkotučné ochucené mléko. „Kdybych nepil čokoládové mléko, nikdy bych tolik nevyrostl,“ řekl médiím během prvních debat o změně zákona Perdue.



Právě zpětné uvedení ochuceného mléka na pulty jídelen někteří experti považují za problém. Americké děti sice po zavedení omezení přestaly mléko na krátkou dobu konzumovat, ale nakonec si zvykly na neochucenou variantu a zase ho pily běžně, tvrdí New York Times.



„Pokud můžeme naučit děti pít neochucené mléko, děláme jim dobrou službu,“ řekl Miguel Villarreal, expert na školní stravování skupiny škol Novato Unified School District. Dávat dětem ochucené mléko je podle něj stejné, jako dát jim plechovku limonády.



Trumpova administrativa se dlouhodobě snaží zrušit zákony z dob vlády Baracka Obamy, o kterých si myslí, že zbytečně zatěžují občany a omezují podnikatele.