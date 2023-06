Ve skutečnosti je deficit vyšší, vláda se dopustila faulů, říká Kalousek

Jaké jsou reálné důsledky toho, že se už v polovině roku téměř vyčerpal deficit schválený pro celý letošní rok? Znamená to, že jednotlivá ministerstva už nebudou mít na platy, zastaví se stavby a tak dále? Nebo je to jen účetní cifra na papíru a musí na konci roku sedět?

Žádné reálné dopady z toho neplynou. To by se stalo jedině, kdyby se narazilo na výdajový strop. Zákonem jsou stanoveny příjmy, výdaje a deficit.

Do toho se podle vás vejde?

Domnívám se, že vláda má šanci se za celý letošek do stanovených výdajů vejít. Z toho důvodu není nezbytná novela zákona o státním rozpočtu. Novela zákona je totiž nezbytná tehdy, když stát potřebuje navýšit výdaje proti tomu, co sněmovna schválila.