Ministerstvo chce nahnat turisty do měst, chystá vouchery na hotely či vstupy

Vouchery v hodnotě 3 tisíce korun pro dospělé a tisíc korun pro osoby mladší 18 let by mělo z poloviny proplácet ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) a z poloviny příslušné krajské město. „Jednali jsme se všemi krajskými městy a vítají to. Příští týden jdeme s materiálem na vládu a od poloviny července by měl program platit,” uvedla Dostálová.

Výzva pro města k zapojení do programu poběží tři měsíce, podle ministryně je pak na nich, jak podporu využijí. „Způsobilost výdajů bude od prvního července. Mělo by to pokrývat ubytování, stravování či veškeré vstupy,” řekla Dostálová. Resort nyní zpracuje kompletní výčet všech způsobilých výdajů.

Podle ministryně dává smysl, aby u ubytování byla podmínka, že turista stráví ve městě aspoň tři noci. Voucher bude možné na ubytování uplatnit pouze na území města, na služby pak v rámci celého kraje. Na podpůrný program má MMR připraveno půl miliardy, podle Dostálové jde o rezervy z minulých let. Turistické vouchery mají rozdávat hotely nebo informační centra.



„Města, která něco podobného spustila už v loňském roce, těm jenom peníze přidáme,” tvrdí Dostálová. Program na podporu cestovního ruchu už podle ní spustila Praha, Karlovy Vary, České Budějovice, Olomouc nebo Ostrava.

Důvodem je, že ve velkých českých městech se turismus po pandemii oživuje pomalu. K nejobsazenějším lokalitám v Česku nyní patří Orlické Hory, Slovácko, Šumava nebo Český Les, kde je zaplněno přes 50 procent ubytovacích kapacit. Vyplývá to z průzkumu hotelového software Previo.cz pro agenturu Czech Tourism. Naopak nejmenší obsazenost vykazuje Ostravsko a Slezsko (18,6 procenta), Střední Morava (19,1, procenta) a Praha (22,8 procenta). „Situace ve městech je katastrofální,” komentovala výsledky Dostálová.

Letní dovolenou plánuje v tuzemsku strávit 76 procent Čechů, vyplývá z průzkumu. „Pozitivní zprávou pro podnikatele v cestovním ruchu je, že Češi o dovolených plánují utratit v průměru o 700 korun více, než uváděli loni,” doplnil šéf CzechTourismu Jan Herget.