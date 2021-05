Lázně přestávají brát státní vouchery. Kvůli pravidlům je nikdo neproplatí

Zdravotníci odměnu v podobě voucheru do lázní dostanou v červenci. Jenže při rezervaci pobytu možná narazí. Větší lázně již nyní upozorňují, že vouchery přijímat nebudou. Pokud by zdravotníky přijaly, poukázky jim nikdo neproplatí, protože už teď narážejí na limity podpor. To se má však změnit.

Problém je v tom, že podle evropských pravidel nesmí podpora pro jednu firmu přesáhnout 1,8 milionu eur, což podle pátečního kurzu činilo 48,6 milionů korun, během tří let. Do limitu však patří skoro všechny podpory, jako jsou Covid gastro nebo Covid ubytování, ze kterých už lázně čerpají.

Prezident Svazu léčebných lázní Eduard Bláha pro iDNES.cz uvedl, že ač se zdá limit vysoký, pro velké lázně tomu tak není. Jelikož ministerstvo pro místní rozvoj do stejné kategorie podpory řadí i vouchery z loňského roku.



„Na začátku krize to vypadalo optimisticky pro řadu lázní, jelikož si myslely, že na limit nikdy nedosáhnou. Jenže jak krize trvá dlouho a lázně přijímají nejrůznější podpory, což se sčítá dohromady, tak významná část lázní nebude v létě schopná potvrdit přijetí voucherů, jelikož by ho nedostaly zaplacený. Nemají v limitu dostatečnou rezervu,“ řekl pro iDNES.cz prezident svazu a současně ředitel Lázní Luhačovice a Léčebných lázní Jáchymov Eduard Bláha.



Systém je složitý pro lázně i klienty

Ten poukazuje na další překážku, kterou je zdlouhavé proplácení voucherů. „U proplácení (loňských, pozn. red.) poukazů docházelo k několikaměsíčnímu zpoždění. Na první částku z tohoto programu jsme čekali čtyři měsíce,“ sdělil prezident svazu.

Samotné lázně také upozorňují na administrativní zátěž. „Vloni i letos zatím vouchery dotujeme ze svého a slevy klientům vlastně úvěrujeme. Problém je v tom, že nejdříve je všechno spuštěno jaksi fyzicky, teprve potom administrativně. Administrativa žádostí se zpracovává za pochodu,“ řekla Štěpánka Černá z Bohemia-lázně v Karlových Varech.



Michaela Pácalová z Lázní Poděbrady upozornila, že celý současný systém je administrativně složitý pro lázně i samotné klienty. „Stát sbírá spoustu nepotřebných údajů a samotné kódy státních voucherů nemají v systému žádnou důležitou funkci. Nevýhoda je také zpětné proplácení. U běžných pobytů vyžadujeme platbu nejpozději v den nástupu. Zde musíme čekat na peníze až dlouho po pobytu, což je v dnešní složité ekonomické situaci problém,“ podotkla Pácalová.

Ta také uvedla, že minulý týden byli nuceni kvůli překročení limitu přestat poukazy přijímat. „Nyní zvažujeme nějaké pokračování podobného programu na naše náklady,“ dodala Pácalová z poděbradských lázní. Podobně se vyjadřují lázně z dalších koutů republiky.



Lázně se ale zároveň shodují na jednom, a to, že jim vouchery pomáhají přilákat nové či stávající klienty. „Jedná se o velmi vydařený projekt, který především lázním v Karlovarském kraji výrazně pomohl,“ zhodnotil jeho fungování Josef Škába z hotelu Bajkal v Karlových Varech.

Pokud jde však o samotné zdravotníky, vouchery by mělo dostat 120 tisíc z nich. Čerpat by je měli od konce července do konce roku. Pobyt má však podmínku. Musí si zakoupit nejméně šest nocí a využít alespoň pět lázeňských procedur.

Ministerstvo chystá změny

Redakce iDNES.cz oslovila i ministerstvo pro místní rozvoj, zda neplánuje ve voucherech pro zdravotníky a současném limitu udělat změnu. Ministerstvo možné změn potvrdilo.

„V tuto chvíli ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem financí řešíme, jakým způsobem nastavit lázeňské poukazy tak, aby měli zdravotníci co nejširší výběr, jak si svou odměnu za těžkou práci vyčerpat,“ řekl mluvčí resortu Vilém Frček.

Podle něj je ve hře více variant. „V úvahu přichází lázeňský voucher s osmitisícovou odměnou, možností je také poskytnutí benefitu přes samotné nemocnice nebo spolupráce se zdravotními pojišťovnami, případně kombinace více variant. Nyní hledáme tu nejlepší. Naším cílem je rozjet projekt v létě a umožnit zdravotníkům tuto odměnu čerpat i v příštím roce,“ řekl pro iDNES.cz Frček.



Poukázky pro veřejnost, které ministerstvo začalo vydávat loni, zatím lidé příliš nevyužili. Ke konci března jich uplatnili jen necelých 40 tisíc, vydaných jich ale bylo 200 tisíc.

Podle informací z oboru se lidé obávali nákazy koronavirem a do lázní nejezdili. Proto také vláda čerpání prodloužila až do konce letošního roku. Lázně uvádějí, že se teprve nyní začínají lidé objednávat.



Podle prezidenta svazu lázní Eduard Bláhy bylo důvodem malého zájmu i omezení služeb v lázních. „Přes spoustu počátečních nejasností a zmatků statní vouchery oboru pomohly. Věříme, že u zdravotníků bude na základě popsaných zkušeností systém nastavený jinak, aby měli možnost tuto odměnu využít a v lázních si odpočinout,“ dodal Bláha.