Velké cestovní kanceláře zaujaly vstřícnější postoj vůči držitelům voucherů

„Registrujeme v poslední době zvýšený počet dotazů na uplatňování voucherů a zaznamenali jsme na trhu i obavy, jestli budou peníze za případně nevyužité vouchery v plné výši vráceny. Nechceme být součástí spekulací o tom, jestli klienti svoje peníze dostanou zpátky nebo ne,“ uvedl Jiří Jelínek, který na českém a středoevropském trhu řídí cestovatelské aktivity skupiny Rewe.

Kromě Fischera a Eximu se vracení peněz týká i lidí, kteří mají vouchery vydané dalšími kancelářemi ve skupině, jako je New Dama nebo portál e-Travel.

Podle Jelínka nemusí lidé s nevyužitými vouchery sami nic podnikat, ve druhé polovině června je začnou zaměstnanci kanceláře sami obvolávat s dotazem, zda plánují voucher ještě využít nebo zda raději upřednostní vyplácení peněz.

Zatímco Rewe má pouze klienty s kupony podle Lex Voucher (i ostatní nekryté kupony se z rozhodnutí CK řídí stejnými pravidly), vstřícný krok BlueStylu se týká lidí, kteří naopak mají zákonem nekryté vouchery Travel Safe, které na konci letošního října propadnou. Cestovka proto plánuje dřívější spuštění prodejů zájezdů na léto 2022.

„Prodej zájezdů na léto 2022 Blue Style spustí nově již v průběhu srpna 2021,“ uvedl výkonný ředitel Blue Style Ondřej Rušikvas. Obvykle přitom prodej dovolených na následující léto cestovní kancelář spouští až po skončení předchozí letní sezony.

Obě informace o zlepšení podmínek pro držitele voucherů přišly poté, co cestovní kanceláře obeslalo ministerstvo pro místní rozvoj společně s veřejným ochráncem práv Stanislavem Křečkem. V něm upozorňovali na to, že například řada cestovek vydala lidem vouchery nekryté zákonem bez toho, aby na tuto skutečnost dostatečně dopředu upozornila. To je podle nich v rozporu se zákonem a takto vydané vouchery mohou být neplatné.