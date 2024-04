Krizi máme za sebou, hlásí Stanjura. Mzdy začnou reálně růst, čeká resort

„Reálné mzdy díky poklesu inflace letos po dvou letech opět porostou, to se projeví ve zvýšené spotřebě domácností a návratu ekonomiky k růstu, a to dokonce mírně vyššímu, než jsme čekali v lednu. V absolutním vyjádření už by HDP měl být vyšší, než byl před covidem. Dá říci, že tuto krizi máme za sebou,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura.

Ministr pochválil i efekt konsolidačního balíčku. „Pro mě jako ministra financí je podstatné, že ozdravný balíček, který začal platit od letošního roku, ekonomiku ani domácí spotřebu nějak výrazněji nebrzdí a přitom obrací kurz směrem k nižším rozpočtovým deficitům, které budou splňovat maastrichtská kritéria,“ dodal šéf státní kasy.

Maastrichtská kritéria Cenová stabilita: míra inflace v zemi nesmí překročit o víc než 1,5 procentního bodu průměrnou inflaci tří zemí eurozóny s nejnižším růstem cen Dlouhodobé úrokové sazby: dlouhodobá úroková míra nesmí být o více než dva procentní body nad průměrem tří zemí eurozóny s nejnižší inflací Veřejné finance: maximální míra rozpočtového deficitu jsou tři procenta hrubého domácího produktu (HDP) a maximální míra zadlužení je 60 procent HDP Kurzová stabilita: vyžaduje dvouleté členství v evropském mechanismu směnných kurzů ERM II

V aktuální prognóze ministerstvo očekávaný výkon ekonomiky zlepšilo. V minulé prognóze totiž očekávalo letos růst o 1,2 procenta. V té aktuální o 1,4 procenta. V roce 2025 by ekonomika měla růst o 2,6 procenta. Inflace se má letos držet pod třemi procenty.

Ekonomice pomohou domácnosti, jejichž spotřeba by podle ministerstva měla růst. Větší utrácení jim dovolí růst mezd. Ty by letos reálně měly stoupnout o průměrných 3,6 procenta. Pomůže tomu zkrocená inflace, která už nebude z mezd ukusovat tolik co v minulých letech. Firmy podle ministerstva mohou mzdy navyšovat díky výrazné ziskovosti firem z posledních dvou let. Roli hraje i pokračující nedostatek lidí na trhu práce, firmy se tak snaží nedostatkovou pracovní sílu udržet.

Chceme pružnější trh práce

Ministr financí k situaci na trhu práce uvedl, že se ODS bude snažit v připravované novele zákoníku práce prosadit více opatření, která trh zpružní. „ODS chystá pozměňovací návrhy, které půjdou směrem ke zpružnění trhu. Chci mít výpověď bez udání důvodu, kdyby bylo dvojnásobné odstupné, tak se to vyplatí oběma stranám,“ vysvětlil Stanjura.

Podle resortu financí v Česku roste také produktivita práce. Tu podle ministerstva táhnou obnovené investice, firmy také automatizují a robotizují, protože mají málo lidí, což rovněž podporuje růst produktivity práce.