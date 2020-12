Čeští stavaři postavili v Norsku dva tunely a most přes fjord, našli drahokamy

12:17

První český most ve Skandinávii, nejdelší český tunel v Norsku. Stavaři ho museli razit pod jezery, stavbu zkomplikoval i koronavirus. Při ražbě také nalezli ložiska růžového drahokamu. Metrostav na dosud největší zakázce v Norsku těsně před Vánocemi uvedl do provozu dva tunely a most přes Åstfjord.