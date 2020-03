Sadaři čekají meruňkovou katastrofu, mrazy jim ničí úrodu

Problémem je hlavně to, že mrazy jsou nyní vysoké a trvají a budou trvat celou noc. Teplé počasí minulého týdne přitom uspíšilo vykvétání meruněk.



„V noci to u nás vypadalo jak v římském ležení. Pálili jsme sadařské svíce, pořezané dřevo i nevhodnou siláž. Jak moc to pomohlo, nevím, ale už nemáme co pálit a mrazy ještě přijdou. Ale už nic kupovat nebudeme, je to tak drahé, že už se to ani nevyplatí. Bude to katastrofa,“ řekl ředitel Pomony Těšetice ze Znojemska Ivo Pokorný.

O přesném poškození po noci však bude mít představu až v úterý, nicméně se očekává, že i další dvě noci mají na Znojemsku padat teploty k minus čtyřem stupňům.

O něco lépe na tom bude firma Meruňky Velké Pavlovice na Břeclavsku. „Jsou na kopci, bývají proti nám o týden opoždění,“ řekl Pokorný. Což potvrdil i majitel Jan Krejčiřík.

Zatímco rané odrůdy začaly vykvétat, pozdější jen z části a poškození by nemuselo být tak velké. „Jsme připraveni na pálení v sadech z úterý na středu, kdy má být až minus pět. Dnes v noci jsme měli v 1:00 minus dva, k ránu ještě teplota o stupeň klesla,“ řekl Krejčiřík. Sadař má připravené v sadu koše se dřevem a chystá se pálit, aby budoucí úrodu ochránil. „Jaký bude dopad, teprve uvidíme,“ řekl Krejčiřík.

Jihomoravští ovocnáři se potýkají s jarními mrazy čím dál častěji, protože vegetační sezona začíná kvůli teplejším zimám i vyšším teplotám na jaře dříve. Vpády arktického vzduchu však zůstávají, proto například podle bioklimatologů nelze očekávat, že by se při oteplování klimatu mohly na jižní Moravě pěstovat například středomořské druhy ovoce. Naopak se situace pro pěstování ovoce komplikuje.