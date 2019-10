Svatý grál. Šlechtitelé nové odrůdy jablka dali do kampaně 10 milionů dolarů

Šlechtitelský program Cosmic Crisp začal v roce 1997 na Washingtonské státní univerzitě. Jde o křížence dvou stávajících odrůd Honeycrisp a Enterprise. Z Honeycrisp převzalo šťavnatou chuť a od Enterprise trvanlivost, píše web BBC. Autoři říkají, že v lednici vydrží deset až dvanáct měsíců.



Cosmic Crisp hned na první pohled připomíná jablko, do kterého se zakousla Sněhurka ve známén Disney filmu. Má tmavě červenou barvu a bílé tečky na slupce. Podle autorů tak připomíná hvězdnou oblohu, na což odkazuje i název odrůdy.

Za marketingovou kampaní stojí Proprietary Variety Management (PVM), společnost, která se specializuje na vývoj a komercializaci nových odrůd ovoce. Jablko má i svůj vlastní slogan „Imagine the possibilities“, česky „Představte si ty možnosti“. Do propagace Cosmic Crisp dala firma 10 milionů dolarů a podle všeho se vůbec nemusí bát, že by se jí investice nevyplatila.

Kilogram v přepočtu za 208 korun

Zájem o semínka odrůdy byl u washingtonských farmářů tak obrovský, že v roce 2014 musely PVM uspořádat loterii. V ní se rozhodlo, kteří farmáři je budou moct sázet jako první. Ve státě Washington nyní roste dvanáct milionů stromů Cosmic Crisp a jejich ovocné sady pokrývají 12 tisíc akrů.

Farmáři ze státu Washington jsou zatím jediní na světě, kteří mohou novou odrůdu pěstovat. Bylo jim uděleno výsadní právo na sázení až do roku 2027. I kvůli tomu, je cena jablka taková, jaká je. Kilogram stojí v přepočtu 208 korun.



Předpokládá se, že před koncem roku farmáři udají 467 tisíc osmnáctikilových krabic. V roce 2020 to už mají být dva miliony a v roce 2021 5,6 milionů krabic. Za každou prodanou krabici jde Washingtonské státní univerzitě a společnosti PVM profit 4,75 procent.



Chuťové zážitky z různých koutů světa

„Jablka se liší od ostatního druhu ovoce tím, že si spojíme název a značku s určitým chuťovým zážitkem,“ řekla pro BBC Kate Evans, která se podílela na šlechtitelském programu.

Stát Washington má nejrozlehlejší jablkové sady ve Spojených státech. Každá odrůda jablka má ale svou „rodnou zemi“ někde jinde. Tak například odrůda Red Delicious byla vyšlechtěna v Iowě, Golden Delicious v západní Virginii, Honeycrisp v Minnesotě, Gala na Novém Zélandu a Pink Lady v Austrálii. Jablko Honeycrisp se dokonce stalo oficiálním státním ovocem Minnesoty.