Zeleniny a ovoce bude v Evropě méně, může zdražit, varují pěstitelé

Ovoce a zelenina jsou dotacemi štědřeji podporované zemědělské komodity. U obou se soběstačnost pohybuje kolem 30 procent a Česká republika je tak závislá na importech. Kromě Polska především na Itálii a Španělsku, tedy dvou zemích, nejvíce v Evropě sužovaných pandemií koronaviru.

Nabízí se proto logicky otázka, zda může docházet k výpadkům zásobování ovocem a zeleninou. Obavy o dodávky se už v médiích objevily. Zástupci zelinářů a ovocnářů redakci iDNES.cz popsali, že zásobování je do současné chvíle bezproblémové, možné potíže ovšem připouštějí z několika důvodů.

„Reálně může nastat, že v nadcházejících měsících bude ovoce na trhu nedostatek. Je otázka, jak bude Evropa fungovat. Dá se čekat, že Španělé a Italové budou přednostně zásobovat vlastní obyvatele. Prioritu budou mít bohatší trhy jako je Německo, ale do střední a východní Evropy už kamiony nemusejí dojet,“ řekl předseda Ovocnářská unie České republiky Martin Ludvík.

Z Itálie se dovážejí zejména jablka, meruňky, broskve a hrušky. Ze Španělska jsou to broskve, jahody a drobné plody jako maliny a borůvky.

Zároveň podotkl, že zatím žádné protekcionistické pokusy v tomto duchu nezaznamenal. Ve světě už se objevily u jiných komodit. Vietnam, který je třetím největším vývozcem rýže na světě, dočasně zastavil její export. Rusko a některé další země jako Kazachstán a Srbsko, omezily vývozy obilí. Prioritou je zásobovat vlastní obyvatele.

Hlavní problém je nedostatek lidí

Výpadků v zásobování se neobává Potravinářská komora ČR. „Jsme sice opravdu v řadě oblastí závislí v různé míře na dovozu, ale stejně jako my se budeme snažit dovážet, budou se produkční země snažit vyvážet,“ uvažuje Miroslav Koberna, ředitel pro strategii. K výpadkům by podle něj mohlo docházet v okamžiku, kdy by karantény v jednotlivých zemích trvaly delší dobu.

Z Itálie se do ČR dováží nejen řada čerstvých, ale také trvanlivých potravin. Například těstoviny, ale v 80 procentech i rýže.

Ovocnáře ale momentálně víc trápí silné jarní mrazy, které zničily většinu úrody meruněk. Podle Ludvíka jich zbude deset, možná dvacet procent. Dopad na ostatní druhy ovoce ještě není zřejmý.

Riziko pro budoucí zásobování představuje výpadek pracovníků na farmách v celé Evropě. Jižanské státy využívají pro sezónní práce nejen Afričany, ale třeba také Ukrajince, Bulhary či Rumuny.

Ti jsou momentálně zapotřebí zejména u pěstitelů zeleniny pro zakládání porostů a údržbu. Jejich nedostatku se obávají i čeští farmáři. „U nás někteří pracovníci ze zahraničí avizují, že chtějí odjet domů na Velikonoce za blízkými. Hrozí, že někteří tam zůstanou, a to je pro nás noční můra,“ říká předseda Zelinářské unie Čech a Moravy Petr Hanka. Nedostatek je i v zahraničí. Někteří pěstitelé v Itálii a Španělsku už omezují pěstební plochy, protože nevěří, že práce zvládnou. Dá se proto očekávat nižší nabídka. Otázka je, jak se to projeví v cenách,“ řekl zástupce zelinářů.

„Hraje se o čas. Nedostatek pracovní síly je v celé Evropě a všechny státy začaly bojovat o pracovní sílu z východní Evropy. Pokud to zaspíme, může se stát, že budeme mít obrovský problém,“ míní Hanka. Podle něj by pomohlo, kdyby stát uvolnil vízovou politiku a umožnil vykonávat větší objem práce na dohodu o provedení práce. Ta je nyní zastropována 10 tisíci korunami hrubého měsíčně a tři sta hodinami ročně. Jiné země v čele s Německem už podmínky narychlo uvolnily.

Zelenina zdraží

Současná situace navíc zřejmě podle Hanky povede k výraznějšímu růstu cen zeleniny včetně cibule, brambor a kořenové zeleniny. „S tím, jak se vyprazdňují sklady, se zvedá cena zeleniny. Zákazníci budou muset vydržet, až do začátku nové sklizně budou ceny poměrně vysoké,“ shrnul.

Pandemie koronaviru však přes všechna negativa může mít na české zemědělství do budoucna pozitivní dopad, protože se naplno ukazuje, že zemědělství a potravinářský sektor mají strategický význam. Tomu neodpovídá realita. Soběstačnost je nízká také u produkce vepřového a kuřecího masa, ovsa a dalších komodit. Právě na zvýšení soběstačnosti ministerstvo zemědělství minulý týden narychlo slíbilo uvolnit 4,3 miliardy korun, učených na investice malých a středních podniků. Cílem je snížit závislost na dovozech. To může v budoucnu pokračovat.

„Zvýšení soběstačnosti je opravdu zásadní otázkou a nyní vidíme jak snadno mohou být dodávky potravin ohroženy. Regionální produkce jistě pro mnoho politiků přestane být jenom prázdné heslo,“ věří Koberna z Potravinářské komory.