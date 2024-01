Malé prodejny ustupují velkým řetězcům. Makro je chce udržet na trhu

Ve velkých městech nákupní apetit neklesá a obchodní řetězce dál investují do svých prodejen a budují nové prodejny. Opačná situace ovšem panuje na vesnicích a v malých městech, kde se čím dál častěji zavírají lokální prodejny. Zákazníci navíc čím dál častěji vyhledávají zboží v akci, jehož podíl tvoří 66 procent z celkového obratu maloobchodu.

„Češi si navíc zvykli nakupovat privátní značky, které nepovažují za druhořadé zboží. V tomto segmentu nyní prodeje v akcích rostou čtyřikrát rychleji než u značkového zboží,“ říká generální ředitel Jiří Nehasil z Makra.

Podle něj největší ústup privátních značek je vidět u malých neorganizovaných prodejen potravin. Těch jen loni ubylo 160, což je pokles 3,2 procent, zpravidla proto, že i přes blízkost nedokázaly konkurovat hlavně cenou, ale ani kvalitou služeb. Podle Makra jsou jedním z řešení tzv. obchodní aliance, které fungují v konceptu Můj obchod.

Tyto obchodní aliance pomáhají provozovatelům malých prodejen, aby se na trhu udržely „Provozovatele obchodů Můj obchod podporujeme marketingově, zlepšujeme vzhled jejich prodejen a financujeme jejich podnikání, aby se mohli dát rozvíjet,“ říká vedoucí aliance Můj obchod Miroslav Pácl s tím, že data o nákupním chování ukazují, že lidé sice do malých lokálních chodí stejně často jako do řetězců, ale utrácí v nich méně a větší nákupy přesouvají do supermarketů.

Zaostřeno na večerky

Kromě rozvoje aliance Můj obchod nyní nově rozvíjí také síť drobných prodejen pod značkou Bonveno, které cílí na zákazníky hlavně ve velkých městech, kde si kromě rychlého nákupu mohou koupit i drobné občerstvení či kávu. Během letošního roku má Makro v plánu otevřít dalších dvacet obchodů v Praze a následně se síť rozšíří i mimo metropoli.

Kromě kamenných prodejen velkoobchod Makro rozvíjí také spolupráci s online prodejcem potravin. „V únoru jsme zahájili prodej v regionech prostřednictvím online prodejce Košík.cz a expanze se ihned projevila na růstu počtu nákupu v rámci této spolupráce, který loni dosáhl 500 tisíc,“ říká generální ředitel Nehasil.

Velkoobchody Makro Cash & Carry vykázaly v České republice za účetní rok od 1. října 2021 do 30. září 2022 čistý zisk ve výši přibližně 155,1 milionu korun. Společnost se tak dostala ze ztráty, která v předchozím finančním roce činila asi 13,1 milionu. Tržby dosáhly 32,1 miliardy korun.