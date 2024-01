Dvanáctka Kozel zmizela z výčepů, U Černého vola ji čepovali 60 let

Velkopopovická 12° se v naší hospodě čepuje od roku 1965. O jak silné a tradiční spojení jde, potvrzuje kromě jiného také nástěnná malba přímo nad výčepem. Bohužel, Kozel 12° už se čepovat nebude. Pivovar totiž ukončil stáčení Mistrova ležáku (jak dvanáctce obchodně říká) do sudů a pivo už není dostupné. Stalo se tak bez jakéhokoli předchozího upozornění, doslova ze dne na den. Poslední sudy, kterými jsme zvládli zásobit sklep, právě došly. Jedna, téměř 60 let trvající éra naší hospody, tím, zdá se, končí. Dočasně tak od nynějška nabízíme světlý Kozel 11° a samozřejmě nadále čepujeme Pilsner Urquell a černého Kozla 10°.

Pracujeme na tom, abychom vám mohli na čepu co nejdříve nabídnout plnohodnotnou náhradu. Dej Bůh štěstí!