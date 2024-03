Prazdroji se dařilo v hospodách i obchodech. Prodeje táhly ležáky a nealko

Prodeje čepovaných piv z Prazdroje v loňském roce vzrostly o 1,1 procenta. Více než 35 procent z jeho celkové produkce si tak Češi dopřáli v oblíbených hospůdkách a restauracích.

„Mám radost, že se nám daří objem sudového a tankového piva po covidu mírně zvyšovat. Je to především proto, že každoročně investujeme do podpory hospod. Letos jsme na to vyčlenili téměř půl miliardy korun. I díky tomu se nám daří udržovat a rozvíjet unikátní hospodskou kulturu, kterou v Česku máme,“ říká Roman Trzaskalik, obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje.

Nealko pivo roste každoročně

Loňský rok také potvrdil dlouhodobý příklon spotřebitelů k ležákům. Celá kategorie těchto piv v Prazdroji vzrostla meziročně o tři procenta. Oblibu ležáků dokladuje loňský růst Pilsner Urquell, ale také Radegast 12.

Podle obchodního ředitele Prazdroje jsou piva s vyšší hořkostí oblíbená u generace X a tradičních milovníků piv. „Výrazné navýšení zájmu a tedy i prodejů pak loni zaznamenal ležák Gambrinus 12, a to o víc než jedenáct procent,“ dodává Roman Trzaskalik.

Čím dál více si Češi dopřávají také nealkoholické pivo. K etablovanému Birellu loni Prazdroj přidal dvě novinky – Kozel Nealko a Peroni 0.0. „Výrazný růst jsme v roce 2023 zaznamenali především u čepovaného Birellu, a to o neuvěřitelných 17 procent. Tahounem je zejména čepovaná ochucená varianta Pomelo&Grep,“ říká Trzaskalik.

V obchodech loni prodeje Prazdroje vzrostly v meziročním srovnání o 1,3 procenta. Nejprodávanějším obalem byly tradičně skleněné vratné lahve. Nejvýraznější růst pak zaznamenaly plechovky, které loni tvořily už 28 procent domácích prodejů celého portfolia pivovaru. Zájem o ně se za posledních osm let zvýšil téměř třikrát.

„Růst popularity plechovek a jejich stále větší zastoupení na trhu jsou dalším z argumentů pro zavedení zálohového systému, který nám pomůže zajistit jejich 90 procentní návratnost. V současné době totiž až tři čtvrtiny těchto obalů končí na skládkách kvůli neexistenci sytému sběru a recyklace. A to bychom chtěli změnit,“ vysvětluje Roman Trzaskalik.

Podpora hospod a restaurací

Za úspěchem a výsledky stojí také trvalá podpora, kterou pivovar věnuje hospodským, péči o pivo i čepování. Pivovar hospodám dodává na vlastní náklady výčepy a další vybavení, spolufinancuje úpravu interiérů nebo nové fasády a poskytuje jim i vybavení zahrádek.

„V posledních letech roste počet sezonních podniků, které jsou otevřené od jara do podzimu. Jen loni přibylo 250 letních výčepů, stánků a občerstvení, kterým dodáváme pivo. Aby se tam lidé cítili dobře, zintenzivnili jsme naši podporu v podobě investic do zahradního nábytku, slunečníků nebo budování pergol,“ doplňuje Roman Trzaskalik.

Prazdroj také pořádá školení personálu – výčepních, kuchařů i provozovatelů – aby jim pomohl zlepšit jejich podnikání a zvýšil prosperitu podniků. Jen loni proškolil personál čtyři tisíce tuzemských hospod, tedy celkem 12 tisíc lidí pracujících v gastronomii.