Půllitr za víc než sedmdesát korun. Pivo v Praze zdražilo kvůli změně DPH

DPH na točené pivo vládní balíček přesunul ze zrušené sazby deset procent do základní 21procentní sazby.

Podle dat společnosti Dotykačka, která analyzuje data z pokladních systémů, pražské restaurace loni v červenci prodávaly půllitr dvanáctistupňového piva v průměru za 64,30 Kč. V roce 2022 to bylo 58,80 Kč.

Pražské podniky, které v prvním lednovém týdnu zvedly ceny, za půllitr Plzeňského Prazdroje účtují zpravidla o tři nebo čtyři koruny více než v prosinci. Například jeden z podniků na Národní třídě však zvedl cenu o osm korun na 76 Kč za půllitr. K 70 korunám se přiblížila cena v jedné z restaurací v okolí náměstí I. P. Pavlova, kde se oproti prosinci zvedla o čtyři koruny na 67 Kč za půllitr plzeňského ležáku.

Nedaleko Anděla v Praze 5 si návštěvníci jednoho z podniků na náměstí 14. října rovněž připlatí čtyři koruny za půllitr Prazdroje. Restaurací se zdražování týkalo podobně jako celé ekonomiky, v tomto podniku se od začátku loňského roku cena dohromady zvedla o deset korun za půllitr. K sedmdesátikorunové hranici se přiblížila i cena piva v Nuslích. V jednom z podniků na náměstí Generála Kutlvašra hosté za půllitr dají o čtyři koruny více než v prosinci. Půllitr Prazdroje tam nyní stojí 65 Kč.

Některé restaurace, které jsou součástí větších sítí, zatím ceny nezvedly. Luboš Kastner, který se v Asociaci malých a středních podniků zabývá gastronomií, ČTK řekl, že řada podniků již ceny měnila loni v listopadu nebo začátkem prosince. Už dříve upozorňoval na to, že jsou velké rozdíly v situaci podniků v Praze a v jiných městech nebo menších obcích.

V hlavním městě nebo třeba i v Brně si podle něj mohly dovolit některé podniky zdražit tak, aby promítly celé zvýšení DPH do cen. „Dále od Prahy a Brna se to přenáší postupně a vyčkávají, co se bude dít,“ doplnil. Upozornil na to, že na vesnicích hospody raději zavírají a čekají do jara, kdy opět obnoví provoz, místo toho, aby riskovaly zdražení a pokles poptávky. Souvisí to podle něj také s tím, že pivo v obchodech je výrazně levnější než v restauracích.

Kastner již loni poukazoval na to, že na vesnicích mají hospody a restaurace minimální zisk a podnikání pro ně často prakticky nedává smysl. Asociace proto navrhovala, aby se změny DPH v gastronomii odložily. V některých obcích dochází i k tomu, že aby si udržely hospodu jako prostor pro setkávání lidí, provozují je sami nebo pronajímají prostory za symbolický nájem.

Do cen piva se v posledních dvou letech také promítlo zdražování pivovarů. Plzeňský Prazdroj naposledy ceny zvyšoval loni od října, a to v průměru o šest procent. V listopadu a prosinci o pět až osm procent zdražil Budějovický Budvar, ceny upravoval například i humpolecký Bernard.