KOMENTÁŘ: Zvýšit daně, nebo penzijní věk? Vládě se otevřelo „okno příležitosti“

Vládní politici čím dál častěji vypouštějí balonek, jímž testují, jak veřejnost přijme záměr navyšovat věk odchodu do důchodu. Už loni ministr práce Marian Jurečka hlásal, že navýšení penzijního věku je v Česku nevyhnutelné, a to nejpozději kolem roku 2030. Nyní téma vrací na stůl další vrcholní politici vládní pětikoalice, například šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová, která ovšem krok podmiňuje širší reformou penzí. Ministr financí Zbyněk Stanjura pak podle materiálu z jednání koaliční rady v minulém týdnu už črtá poměrně konkrétní obrysy toho, co se chystá.

Pokud by tedy Česko navýšilo v období příštích třiceti až čtyřiceti let věk odchodu do důchodu na 67 nebo 68 let, nebude se v rámci EU vymykat.